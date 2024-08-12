女性急诊时接受的止痛药物治疗比男性少

研究作者表示，医护人员认为女性更爱抱怨，且会夸大疼痛程度。 Keystone / Christian Beutler

忍着痛到急诊室的患者都希望立即得到救治。然而，美国和以色列的一项新研究显示，女性获得治疗的速度和效果都不及男性。

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Katharina Bochsler , SRF 其他1种语言 English en Women receive fewer painkillers than men in emergencies 原版 更多阅览 Women receive fewer painkillers than men in emergencies

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研究有何发现？

来自以色列的科研队伍分析了美国和以色列的22,000余份就诊记录，了解在急诊治疗中，患者是否以及何时会接受止痛药治疗。研究发现了明显的“性别偏见”：47%的男性患者会用到止痛药，而女性患者中该比例仅占38%。不仅如此，女性病患在获得止痛药物治疗前需比男性多等30分钟。

背后的原因

研究作者表示，医护人员认为女性更容易抱怨且会夸大疼痛程度。因此，会更加认真地对待男性患者的疼痛表述。这种偏见不仅存在于男性，也存在于女性医护工作者中。另一方面，文章作者怀疑，男患者要求服用止痛药的情况可能更频繁。

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女性对疼痛的感知为何有别于男性？

研究表明，女性患与疼痛相关疾病的频率更高，对其感受也更强烈。这并不意味着女性对疼痛更敏感，而是因为她们的大脑对疼痛刺激的反应更剧烈。例如，锤子砸在女性的手指上比砸在男性手指上更疼。

瑞士在止痛药使用上是否也存在歧视？

瑞士也存在类似情况。女性在医疗系统中也处于劣势。三年前，一项针对瑞士重症监护病房(intensive care units, ICU)50万份就诊记录的大型研究显示，女患者获得重症医疗护理的几率低于男性。尤其是年轻女性，必须比同龄男性病情明显严重，才会转入重症监护病房。

这种不平等待遇对女性有何影响？

这种不平等可能带来致命后果，特别是因男女症状不同，心脏病发作时未被确诊或确诊过晚的情况下。医学界对女性的歧视还可能导致并发症、拖延恢复时间或引发慢性疾病。

瑞士对性别医学的认识程度如何？相关问题现在已经得到充分证明并逐渐获得认可。性别医学是大学和医院的研究课题，最近还开设了培训课程，并设立了该领域的学术岗位。越来越多针对性别医学的研究正在进行。在受资助的研究中，将女性纳入研究主体也逐步得到重视。

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