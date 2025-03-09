男子爬大笨钟高喊解放巴勒斯坦 僵持16小时落幕

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（法新社伦敦9日电） 一名男子手持巴勒斯坦旗帜爬上英国伦敦着名地标「大笨钟」（Big Ben），在上头逗留16小时之后重返地面，随后被警方逮捕。

这名男子挥舞着巴勒斯坦旗帜，高喊「解放巴勒斯坦」（free Palestine）。

英国媒体报导，紧急救援人员登上消防车云梯，与这名男子进行谈判，随后在消防人员陪同下返回地面。他之前告诉谈判人员，他「会按照自己的意愿下去」。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police Service）发言人先前表示，他们是在8日格林威治时间7时24分接获报案，说有人攀上伊丽莎白塔。

这名男子光着脚，几乎整天都待在离地好几公尺的高空，有影片显示他的脚似乎正在流血。

警局发言人说，在伦敦消防局（London Fire Brigade）和伦敦救护车局（London Ambulance Service）协助下，在场员警努力让这起事件安全落幕，同时将性命威胁降至最低。

天空新闻报导，为因应这起事件，警方昨天封锁了西敏桥（Westminster Bridge）等的周边地区，英国国会大厦（Houses of Parliament）也取消了观光导览活动。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）