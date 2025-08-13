白宫明年国庆日将办格斗赛 庆祝美国建国250周年

afp_tickers

（法新社华盛顿12日电） 终极格斗冠军赛（Ultimate Fighting Championship, UFC）总裁怀特（Dana White）今天表示，白宫将于明年7月4日举办一场综合格斗比赛，庆祝美国建国250周年。

美国总统川普是这类的比赛常客，在这场无限制的搏斗中，选手会出拳、踢击并与对手缠斗，直到对手投降或被击倒，场面通常相当血腥。

让这项残酷的格斗运动在美国政治权力中心举行，将开创历史先例。

身为川普忠实支持者的怀特接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时表示：「这绝对会成真。」

「我昨晚跟他谈过，这里的『他』指的是总统，我这个月底会飞过去，与他面对面讨论所有计画和设计图，然后我们会开始决定他想要和不想要的部分。」

终极格斗冠军赛是蓬勃发展的综合格斗运动中规模最大、最成功的组织。综合格斗运动结合了柔术、踢拳道、拳击与角力等多种武术项目。

怀特向来对川普赞誉有加，既把他当朋友，也尊敬他为政治领袖，他表示总统的女儿伊凡卡（Ivanka Trump）将参与筹办在白宫举行的独立纪念日盛会。

怀特告诉CBS：「当川普打电话给我，请我来做这件事时，他说：『我希望伊凡卡全程参与。』」CBS的母公司派拉蒙（Paramount）刚与UFC签订价值77亿美元（新台币约2300亿元）的串流服务合约。