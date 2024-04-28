白宫记者协会晚宴恐不同往昔 巴勒斯坦记者吁抵制

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（法新社华盛顿27日电） 每年的白宫记者协会晚宴向来多是轻松愉快的活动，让记者及政商名流齐聚一堂，但排定今晚举行的晚宴，气氛可能大不同往昔，包括巴勒斯坦记者呼吁抵制。

法新社报导，有20多名巴勒斯坦记者在本周发表公开信，敦促美国同行抵制这次晚宴。

信中说：「诸位有独特责任向当权者说出真话，并维护新闻正义。」

「当加萨记者持续因为工作而遭拘留、刑求和杀害时，各位若因恐惧或基于职业考量而保持缄默，将是令人无法接受的。」

总部位于美国纽约的「保护记者委员会」（CPJ）表示，自去年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）入侵以色列南部进而爆发以哈战争后，至少有97名记者遇害，其中包括了92名巴勒斯坦记者；另外至少16人受伤。

除了呼吁抵制外，还有一个反战联盟计划在距离晚宴活动地点不远处举行示威活动。今年晚宴在华盛顿希尔顿（Hilton）饭店举办。

反战联盟组成团体之一的「粉红代码」（Code Pink）表示，他们计划让这场晚宴「停摆」，以抗议「以色列军方锁定并杀害巴勒斯坦记者，以及拜登政府与之串谋的行为」。

「粉红代码」仅表示行动将会是「非暴力」的，但未详述细节。

几个月来，拜登的一举一动都蒙受抗议人士呛声阴影。他们不满美国支持以色列在加萨发动的军事进攻行动，当众怒呛拜登，并提高音量要求加萨立即停火。

在白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）晚宴上，拜登将依照惯例坐在台上，并一脸微笑着听着喜剧演员挖苦他。

今年晚宴由国家广播公司（NBC）综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）编剧兼谐星柯林约斯特（Colin Jost）挑大梁娱乐嘉宾，而他的妻子、女星史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）预计也会出席晚宴。（译者：纪锦玲）