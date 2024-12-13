监督组织警告 攻击叙利亚化武存放地恐致污染

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（法新社海牙12日电） 禁止化学武器组织（OPCW）秘书长阿里亚斯今天警告，攻击叙利亚生物化学武器存放地，可能导致污染和摧毁重要证据；他也承认目前还不知道这些地点是否已遭波及。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权本月8日在反抗军的闪电攻势下骤然垮台，全球普遍担心叙利亚储存的化武下落。

以色列9日表示，已打击「剩余化武或长程飞弹和火箭，以防落入（叙利亚）极端分子手中」。

阿里亚斯（Fernando Arias）说，禁止化武组织「密切追踪」军事设施遇袭的报告。

他在演说中表示：「我们还不知道这些攻击是否波及化武相关地点。这类空袭可能制造污染风险。」

他还说：「另一个确实存在的风险，是摧毁不同独立国际机构调查（叙利亚）过去使用化武所需的重要证据。」

禁止化武组织2014年成立所谓「事实调查团」，调查叙利亚使用化武的状况。

禁止化武组织表示，这支团队发布21份报告，涵盖74起涉嫌使用化武的案例。调查员的结论是，其中有20例使用或可能使用化武。

阿里亚斯警告：「此外，我们也必须考量（空袭期间）有任何危险化学物质或设备在没有控管的情况下遗失的风险。」

昔日在首都大马士革（Damascus）附近发生一场疑似化学气体攻击杀害逾1400人不久后，叙利亚于2013年同意加入禁止化武组织。

叙利亚交出有申报的库存以供销毁，但禁止化武组织一直担心叙利亚申报不完全，境内还残存许多武器。

如今控制叙利亚的沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham）承诺「准备在监控武器和敏感区域相关各方面与国际社会合作」。

沙姆解放组织还表示，将保护叙利亚残存的化武库存，确保这些武器不被用来对付人民。

自2014年以来，禁止化武组织就可能的化武库存向叙利亚当局提出26个问题，迄今仅解决7个。