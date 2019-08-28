一名女记者在香港街头受到了催泪弹的驱赶。 (Reuters / Kim Kyung Hoon)

言论自由是保障一个国家话语权和该国民主顺利实施的基本条件。然而并不是哪里都有言论自由。瑞士资讯swissinfo.ch与三位分别来自哥伦比亚、也门和阿塞拜疆的记者进行了谈话，他们都曾在故土遭到追捕。



妨碍媒体自由是这次在《报道》(Reportagen)杂志在伯尔尼举办的“真实故事奖”活动( Reportagen Festival Bern外部链接 )中一个被热议的话题。瑞士资讯是这次活动的媒体伙伴。在活动开始之前，我们与三位外国记者一起交谈，他们都在自己的来源国切身体会过言论不自由。

悲愤交加



比如从哥伦比亚来的塞尔周·卡密欧(Sergio Camilo)，在受到电话、电子邮件及当面人身威胁之后，2018年他毅然离开故国，在瑞士申请了避难。目前他的申请尚未得到批准，所以他现在还不能在瑞士工作。

来自也门共和国的菲拉斯·莎姆森(Shamsan)也被明确勒令：“要想活命，必须离开也门。”2019年初他在马来西亚的难民营中参加了一个 流亡作家的计划，来到瑞士以学者的身份工作、发表文章。



也门在国际组织《无国界记者》的媒体自由各国排名(Rangliste der Pressefreiheit外部链接)中名次垫底，180个国家，也门排在了第168位。

自由报道只能在地下



拉秦·马米绍夫(Lachin Mamishov)因为对上世纪90年代发生的高加索危机进行了调查，而多次受到威胁和伤害，因担心被拘捕，他先逃到了格鲁吉亚，2015年来到了瑞士，他很快获得了政治避难的身份，现在作为视频博主和纪录片工作者在瑞士工作。马米绍夫说，在阿塞拜疆，独立记者只能偷偷地工作。

中国人不想说话



实际上我们也希望能找到一位中国人就此发表言论，可惜没人有勇气站出来说话，因为他们不仅要为自己，也要为家人考虑。



瑞士资讯(swissinfo.ch)也感受到审查和封锁，瑞士资讯网站在中国几乎无法打开，中国驻瑞使馆给与的官方答复是因为“技术问题”。



这次《报道》杂志在伯尔尼举办的活动上，一位中国记者吴琦将参加关于《不自由的媒体》这一 话题的小组讨论，非常期待他将做出怎样的言论。瑞士资讯swissinfo.ch将于2019年8月31日13:15分开始对小组讨论会进行直播。

瑞士的新闻自由在国际对比中，名列前茅，瑞士宪法对于新闻自由予以保障。在国际组织《无国界记者》的新闻自由排名榜上，瑞士在180个国家中，排在第6位。该组织指出的少数几点意见之一是，瑞士官方对于公共行政部门内部文件的透明度规定太过严苛。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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