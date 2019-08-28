一名女記者在香港街頭受到了催淚彈的驅趕。 (Reuters / Kim Kyung Hoon)

言論自由是保障一個國家話語權和該國民主順利實施的基本條件。然而並不是哪裡都有言論自由。瑞士資訊swissinfo.ch與三位分別來自哥倫比亞、葉門和亞塞拜然的記者進行了談話，他們都曾在故土遭到追捕。



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妨礙媒體自由是這次在《報導》(Reportagen)雜誌在伯恩舉辦的“真實故事獎”活動( Reportagen Festival Bern外部链接)中一個被熱議的話題。瑞士資訊是這次活動的媒體夥伴。在活動開始之前，我們與三位外國記者一起交談，他們都在自己的國家切身體會過言論不自由。



悲憤交加

比如從哥倫比亞來的塞爾周·卡密歐(Sergio Camilo)，在受到電話、電子郵件及當面人身威脅之後，2018年他毅然離開故國，在瑞士申請了避難。目前他的申請尚未得到批准，所以他現在還不能在瑞士工作。

來自葉門共和國的菲拉斯·沙姆森(Shamsan)也被明確勒令：“要想活命，必須離開葉門。”2019年初他在馬來西亞的難民營中參加了一個流亡作家的計劃，以學者的身份來到瑞士工作、發表文章。

葉門在國際組織《無國界記者》的媒體自由各國排名(Rangliste der Pressefreiheit外部链接)中名次墊底，180個國家，葉門排在了第168位。

自由報導只能在地下

拉秦·馬米紹夫(Lachin Mamishov)因為對上世紀90年代發生的高加索危機進行了調查，而多次受到威脅和傷害，因擔心被拘捕，他先逃到了喬治亞，2015年來到了瑞士，他很快獲得了政治避難的身份，現在在瑞士作為YouTube影片創作者和紀錄片工作者。馬米紹夫說，在亞塞拜然，獨立記者只能偷偷地工作。

中國人不想說話

實際上我們也希望能找到一位中國人就此發表言論，可惜沒人有勇氣站出來說話，因為他們不僅要為自己，也要為家人考慮。



瑞士資訊(swissinfo.ch)也感受到審查和封鎖，瑞士資訊網在中國幾乎無法打開，中國駐瑞士使館給與的官方答覆是因為“技術問題”。



這次《報導》雜誌在伯恩舉辦的活動上，一位中國記者吳琦將參加關於《不自由的媒體》，在這一主題的小組討論非常期待他將做出怎樣的言論。瑞士資訊swissinfo.ch將於2019年8月31日13:15分開始對小組討論會進行直播。







瑞士的新聞自由在國際對比中，名列前茅，瑞士憲法對於新聞自由予以保障。在國際組織《無國界記者》的新聞自由排名榜上，瑞士在180個國家中，排在第6位。該組織指出的少數幾點意見之一是，瑞士官方對於公共行政部門內部文件的透明度規定太過嚴苛。 信息框结尾







(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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