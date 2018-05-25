此内容发布于2018年5月25日 上午9:15 最后更新 - 2018年5月25日 -09:15

瑞士官员称，他们对Facebook计划在明年议会大选前使用某项有争议性功能的事毫不知情。 (Keystone)

据说在线社交网站Facebook计划在明年的议会大选前，在瑞士境内启用自己颇有争议性的“我是选民”按钮。但根据瑞士媒体的报导，瑞士有关机构从未得到这家美国企业的正式通知。



本周三瑞士在线新闻杂志《共和国(英)外部链接》(Republik)援引了《瑞士周末报(德)外部链接》(Schweiz am Wochenende)的一篇报导，透露说Facebook驻柏林政治与政府外展小组经理阿妮卡·盖索(Anika Geisel)已于4月11日，在苏黎世会见了各个党派的20名政界人士。



Republik.ch的文章写道：“会议讨论的题目是各候选人怎样才能从Facebook的宣传工具中获益。这本是该科技公司的一次推广活动。一名与会者提了个与这些营销工具毫无关系的问题-Facebook会不会在瑞士启用自己出了名的‘我是选民’按钮？盖索回答说，‘会，公司正在为此工作。’”



据《共和国》杂志称，在定于2019年10月20日举行的瑞士大选开始前一周，投票按钮将会被启用，以提醒选民前去投票。文中还写道，伯尔尼的官员表示自己尚未收到正式通知。



“联邦政府不了解Facebook有意在瑞士启用‘我是选民’按钮之事。Facebook尚未就此事联系过我们，”联邦政府的勒内·兰辛(René Lenzin)告诉《共和国》杂志。



“民主的命脉”



选举提醒按钮出现在一些用户的Facebook个人主页上，提醒他们履行公民义务，同时还显示他们的朋友当中有哪些已投过票。《共和国》杂志宣称，这个按钮已经影响了66个国家的大选。



在《共和国》杂志的联系下，Facebook的一位女性发言人表示：“我们认为责任与参与是民主的命脉。这是我们在Facebook上向人们显示提醒的原因所在。”

根据瑞士新闻刊物《杂志》(Das Magazin)从英国《卫报(英)外部链接》(The Guardian)编译过来的一篇深度报导(德)外部链接，已知美国境外首批使用投票按钮的案例分别为2014年的苏格兰独立公决、2015年的爱尔兰宪法公决，和同年晚些时候的英国普选。《杂志》指出，这个按钮还被用于2016年的英国脱离欧盟公决、2016年的美国总统大选，以及2017年的德国联邦大选。



在谈及明年瑞士大选前将出现的这个按钮时，Facebook发言人对《共和国》杂志表示目前还未做出明确决定，该公司将“在时机到来时同负责官员建立对话”。她还补充说，该公司有意暂时回避瑞士的各种全民公决。



联邦数据保护与信息委员阿德里安·劳伯西格(多语)外部链接(Adrian Lobsiger)告诉《共和国》杂志，他目前的工作量中有太多部分涉及到Facebook。“有一些电子数据处理工具可能被用来对选举行为做出影响，”他指出。



他对该网站说，选民需要了解这些工具，也需要使政界人士认识到它们。《共和国》杂志报导说，为达到这一目的，劳伯西格正在召集一个跨部门专家小组，该小组计划将于5月底第一次开会讨论。



swissinfo.ch/ts

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