真主党黎巴嫩边境与以军冲突 贝鲁特南郊传爆炸声

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（法新社黎巴嫩贝鲁特5日电） 黎巴嫩真主党今天凌晨表示，正在黎巴嫩边境区域与以色列军人发生冲突。真主党稍早表示，已迫使以色列官兵撤退到边境地区。贝鲁特南郊凌晨传出一系列爆炸声响。

真主党（Hezbollah）在声明中说，「以色列敌军再度试图挺进阿代塞村（Adaysseh）市政府邻近地区」，真主党战士对抗了这个企图，「冲突正在持续进行」。

真主党稍早表示，真主党战士逼迫以军「撤退」到同一地区。

背后有伊朗撑腰的真主党也说，他们朝黎巴嫩南部雅龙（Yarun）地区的部队发动「火箭齐射」行动，并以火箭攻击边境两个地点的士兵。

真主党与以色列近一年来几乎每天都在跨境交火，真主党说，这是为了在加萨战争中支持巴勒斯坦盟友哈玛斯（Hamas）。

以色列表示，军方攻击真主党是为了让以色列北部地区变得安全，让流离失所的民众能够返回家园，并加强了轰炸行动，本周还宣布以军已在黎南部分地区展开地面突袭行动。

法新社记者说，以色列军方对黎巴嫩南郊部分地区发布疏散令后，今天凌晨在当地听到一系列爆炸声。

以军的阿拉伯语发言人阿德雷（Avichay Adraee）稍早警告部分地区居民撤离后，位于黎巴嫩首都贝鲁特的法新社记者听到一系列巨大的爆炸声响，法新社画面显示机场附近地区有浓烟冒出。