真相还是流言？

了解我们的工作方式，解答你提出的关于瑞士疑问，并探索我们的事实检验。在这里，你可以了解到关于瑞士问题的视频、文章和解答。

给我们发送您的意见 你是否听说过关于瑞士的传言或说法，希望我们对此进行核实？ 请告知我们，我们将尽力为你解答。 您的评论 Please sign in to submit a contribution.

真相还是流言？

我们每天都会通过社交媒体外部链接、电子邮件或在我们发起的讨论中，收到来自你和其他读者的很多问题。因此，我们决定推出一个视频特辑：“真相还是流言？解答你关于瑞士的疑问和传言”。

这是我们最新制作的视频：

事实检验

瑞士人人都是腰缠万贯的富豪吗？或者说瑞士人普遍不那么友好？无论你常年定居于瑞士，抑或是游客、外来移民甚至普通的旁观者，都大可畅所欲言，有权表达自己的观点。而事实上，有些关于瑞士人的假设-比如晚上10点后不准冲马桶，或者豚鼠只允许豢养一只–听上去也确实让人啼笑皆，尽管其中有些的确是事实。

我们对其中一些传言进行了探究和验证：

相关内容 人口统计 言明真相：我们关于瑞士的报道是真实无误 倘若您的朋友获悉您目前正游历于瑞士，那么不可避免的，您听到的某些反应会充斥着陈词滥调，或许是关于这个国家的民殷国富、优渥的生活质量、或者瑞士人。 更多阅览 言明真相：我们关于瑞士的报道是真实无误

我们是如何工作的

我们如何确保文章和视频内容的准确性？我们如何追踪和审核消息来源？新闻信任计划(JTI)证书意味着什么？你向我们提出了关于我们工作方式的问题，我们已在“我们如何工作”系列视频中进行了详细阐明。

这是最新视频：

相关内容 我们如何工作：我们所作调查产生的影响 此内容发布于 瑞士资讯swissinfo.ch的记者是如何进行调查的？这些调查产生了什么影响？我们的两位记者分享了她们对瑞士从哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进口俄罗斯黄金的调查发现。 更多阅览 我们如何工作：我们所作调查产生的影响

在这里，您可以观看更多介绍我们具体工作方式的视频：

你还有什么疑问没能在这些视频中得到解答吗？请在下方留言处告知我们！

给我们发送您的意见 你对我们的工作方式有任何疑问吗？ 我们会收集你的问题，并将其融入到未来的视频制作中。 您的评论 Please sign in to submit a contribution.

我们的事实核查

真实可信、误导性陈述、虚假不实或尚未证实？我们对公众人物以及民众所发表的涉及瑞士的事实陈述性言论进行核实查证，并针对其准确性作出结论。

但事实核查是如何进行的呢？请阅读这篇文章：

相关内容 瑞士资讯事实检验：我们是如何进行事实检验的 此内容发布于 了解瑞士资讯swissinfo.ch记者如何选择有待事实检验的言论、如何查疑解惑进行事实检验、如何对言论作出最终判定以及如何对文中可能存在的疏漏谬误及时进行更正。 更多阅览 瑞士资讯事实检验：我们是如何进行事实检验的

以下是我们进行的事实核查。如果你对瑞士某些说法的真假感到不确定，请通过页面顶部的反馈表告知我们，或发送电子邮件至chinese@swissinfo.ch。