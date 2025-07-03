真相还是流言？
了解我们的工作方式，解答你提出的关于瑞士疑问，并探索我们的事实检验。在这里，你可以了解到关于瑞士问题的视频、文章和解答。
你是否听说过关于瑞士的传言或说法，希望我们对此进行核实？
真相还是流言？
我们每天都会通过社交媒体外部链接、电子邮件或在我们发起的讨论中，收到来自你和其他读者的很多问题。因此，我们决定推出一个视频特辑：“真相还是流言？解答你关于瑞士的疑问和传言”。
这是我们最新制作的视频：
我们如何工作
真相或是流言：美国患者在补贴瑞士医疗体系吗？
读者们一直问我们关于药品价格的问题。为什么药品价格会这么高？为何各国之间差异会那么大？如果美国的药价下降，瑞士患者会不会因此要多掏钱？瑞士资讯swissinfo.ch尝试解答这个问题。
瑞士中立：你问，我答
瑞士的中立并不那么浅显易懂，容易让人理解。我们曾询问您对瑞士中立政策有哪些疑问，在这里，我们为您答疑解惑。
真相或是流言：瑞士真的在向天空中注入有害化学物吗？
有人坚信各国政府在往天空中喷洒有毒化学物，操控天气，甚至“遮天蔽日”！他们指着飞机后留下的白线，说这就是证据。本视频将揭开“尾迹”真相，并带你了解什么是“太阳辐射调节技术”。
真相还是流言：瑞士是否将报废汽车运往非洲？
有读者提出疑问：瑞士是否真的把无法使用的大型废弃物-例如报废的旧车-运往非洲国家？瑞士资讯swissinfo.ch对此展开了调查。
事实检验
瑞士人人都是腰缠万贯的富豪吗？或者说瑞士人普遍不那么友好？无论你常年定居于瑞士，抑或是游客、外来移民甚至普通的旁观者，都大可畅所欲言，有权表达自己的观点。而事实上，有些关于瑞士人的假设-比如晚上10点后不准冲马桶，或者豚鼠只允许豢养一只–听上去也确实让人啼笑皆，尽管其中有些的确是事实。
我们对其中一些传言进行了探究和验证：
人口统计
言明真相：我们关于瑞士的报道是真实无误
倘若您的朋友获悉您目前正游历于瑞士，那么不可避免的，您听到的某些反应会充斥着陈词滥调，或许是关于这个国家的民殷国富、优渥的生活质量、或者瑞士人。
我们是如何工作的
我们如何确保文章和视频内容的准确性？我们如何追踪和审核消息来源？新闻信任计划(JTI)证书意味着什么？你向我们提出了关于我们工作方式的问题，我们已在“我们如何工作”系列视频中进行了详细阐明。
这是最新视频：
我们如何工作：我们所作调查产生的影响
瑞士资讯swissinfo.ch的记者是如何进行调查的？这些调查产生了什么影响？我们的两位记者分享了她们对瑞士从哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进口俄罗斯黄金的调查发现。
在这里，您可以观看更多介绍我们具体工作方式的视频：
我们如何工作
我们如何工作：人工智能的使用
像ChatGPT这样的人工智能生成工具无处不在，这对我们的工作当然也会产生影响。我们的主编Mark Livingston在这里回答您的相关问题。
我们如何工作：来源
瑞士资讯swissinfo.ch如何寻找和审查各种信息来源？在本网站的“我们如何工作”系列的最新一集中，记者Anand Chandrasekhar回答了这个问题。
我们如何工作：留言审核
瑞士资讯SWI swissinfo.ch网站上的读者评论是否会受到审查？我们如何审核这些评论？这里存在哪些困难？阿拉伯语编辑部的记者兼负责发行的泰尔·阿尔萨迪(Thair Alsaadi)在此针对评论审核的问题给以答复。
我们如何工作：保证质量
我们怎样保证报道内容的正确性？瑞士资讯SWI swissinfo.ch有没有遇到信息封锁？我们的总编Mark Livingston对这些问题进行了回答。
我们如何工作：观点栏目
亲爱的读者，你们就我们如何工作提出了各种问题。在这个视频中，我们的编辑主管Virginie Mangin向大家解释“观点”栏目是什么。
我们如何工作：选题
瑞士资讯是怎样选择报道主题的？什么是“Beats”? 我们的主编Mark Livingston 做出了解答。
我们如何工作：讨论
亲爱的读者，你们就我们如何工作提出了各种问题。在这个视频中，我们的目标受众部门负责人Veronica DeVore向大家解释“讨论”栏目，以及我们为何选择这种形式和你们展开互动。
我们如何工作：”新闻信任计划”证书
亲爱的读者，你们就我们如何工作提出了各种问题。在这个视频中，我们的目标受众部门负责人Veronica DeVore向大家解释”新闻信任计划”证书代表了什么。
你还有什么疑问没能在这些视频中得到解答吗？请在下方留言处告知我们！
你对我们的工作方式有任何疑问吗？
我们会收集你的问题，并将其融入到未来的视频制作中。
我们的事实核查
真实可信、误导性陈述、虚假不实或尚未证实？我们对公众人物以及民众所发表的涉及瑞士的事实陈述性言论进行核实查证，并针对其准确性作出结论。
但事实核查是如何进行的呢？请阅读这篇文章：
瑞士资讯事实检验：我们是如何进行事实检验的
了解瑞士资讯swissinfo.ch记者如何选择有待事实检验的言论、如何查疑解惑进行事实检验、如何对言论作出最终判定以及如何对文中可能存在的疏漏谬误及时进行更正。
以下是我们进行的事实核查。如果你对瑞士某些说法的真假感到不确定，请通过页面顶部的反馈表告知我们，或发送电子邮件至chinese@swissinfo.ch。
事实检验
您是否听说过某些关于瑞士外交的信息，且希望我们对其进行核实？
在世界政治舞台上，瑞士这个中欧小国有着颇多的对外形象：中立国、和平促进者、人权捍卫者。但说到瑞士与其他国家或机构的关系，并非所有信息都准确无误，我们希望逐一澄清。
解析俄罗斯针对瑞士的对外宣传
俄罗斯政府和官方媒体指责瑞士对俄罗斯和俄罗斯人资产采取的制裁违背了瑞士的中立性原则。瑞士资讯SWI swissinfo.ch针对这一指控进行了分析，并指出瑞士对俄罗斯采取制裁已经由来已久。
相关内容
事实真相：孤独的豚鼠以及其他奇怪的瑞士谣传
这是真的吗？我们曾向你们询问是否听到过一些关于瑞士的、听起来可疑、你们想让我们调查澄清的传闻。现在我们就来一起看看一些很诡异的问询的答案–那些谣传、都市行为守则以及奇怪的法律。
