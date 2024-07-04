研究：印度10座大城市7%死亡数与空气污染有关

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（法新社巴黎4日电） 一项大型研究今天指出，在印度最大的10座城市中，有超过7%的死亡与空气污染有关。研究人员呼吁采取行动，每年挽救数以万计民众的生命。

包括首都德里（Delhi）在内的印度城市时常被烟雾笼罩，空气污染严重程度居世界前列。这些污染伤害居民的肺部，对健康构成的威胁也日益加剧，研究人员正逐渐揭示这些威胁。

在这项新研究中，一个由印度人领导的团队调查了印度10座城市中致癌的细悬浮微粒（PM2.5）浓度。

这些城市包括阿默达巴德（Ahmedabad）、班加罗尔（Bengaluru）、清奈（Chennai）、德里、海德拉巴（Hyderabad）、加尔各答（Kolkata）、孟买（Mumbai）、普恩（Pune）、西姆拉（Shimla）和瓦拉纳西（Varanasi）。

研究指出，从2008年至2019年，每年有超过3万3000人的死因可归因于暴露在超过世界卫生组织（WHO）PM2.5管制值24小时平均值15微克/每立方公尺环境中。

根据这篇刊登在「刺胳针行星健康」（Lancet Planetary Health）期刊的研究，上述死亡人数占这些城市在2008年至2019年死亡数的7.2%。

受到危害最大的德里每年有1万2000人死于空气污染，占空污死亡人数的11.5%。

但研究人员强调，即使在孟买、加尔各答和清奈等被认为空气污染没有那么严重的城市，空污死亡率也很高，因此呼吁印度政府提高空气品质标准。

印度现行的空气品质管制标准是24小时平均值60微克/每立方公尺，是世界卫生组织标准的4倍。

来自美国哈佛大学（Harvard University）的研究共同作者史瓦兹（Joel Schwartz）表示，强制执行并加严PM2.5管制值，「每年将能拯救数以万计生命」。