研究：法国2024年温室气体排放量下降 但减幅放缓

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（法新社巴黎29日电） 为法国政府提供监测资料的「空气污染跨行业研究中心」（Citepa）表示，法国的温室气体排放在2024年下降1.8%，但这一减幅低于前一年。

Citepa指出，去年的减排量相较前一年的5.8%减幅还要小。

数据显示，法国正逐渐偏离在2030年底前将温室气体排放总量较1990年水准减半的目标。

要达成这项目标，法国必须在2024年至2030年间，每年减少1500万公吨二氧化碳当量。然而，Citepa的数据显示，法国2024年的减排量仅为670万公吨二氧化碳当量。

法国不是唯一一个减排进度放缓的国家。德国、英国和美国减排量预计皆不达预期，中国的碳排量则持续增加。

法国政府用于评估碳排状况的Citepa指出，法国去年碳排减少的主要原因是高度依赖核能和再生能源。能源业的碳排量下降了11.6%，但运输与住宅领域的减排进展有限。

Citepa估计，法国2024年的温室气体排放总量为3亿6600万公吨二氧化碳当量，是1990年以来最低。

目前，法国正在修订国家低碳策略，暂定目标是在2030年将总排放量降至2亿7000万公吨二氧化碳当量。

联合国（UN）表示，人类并未走在充分减少碳污染的正确轨道上，难以避免全球暖化导致全球平均气温相较工业化前水准上升摄氏1.5度。