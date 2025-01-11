研究：美国2024温室气体减排停滞 气候目标遭遇挑战

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（法新社华盛顿10日电） 根据一份分析报告，2024年美国温室气体的排放量几乎没有减少，这使得全球最大经济体美国将难以达成其气候目标；同时，即将上任的川普政府似乎还计划加强对化石燃料的依赖。

这份报告9日由独立研究机构荣鼎集团（Rhodium Group）发布。根据荣鼎集团的初步估算，美国整个经济体的排放量净下降幅度仅为0.2%。

制造业产量减少是导致温室气体排放量小幅下降的原因之一，但航空与道路交通量增加，以及电力需求上升抵销了部分成效。

研究共同作者金恩（Ben King）告诉法新社，尽管美国经济去年成长2.7%，温室气体排放量小幅下降「延续了我们所观察到的经济成长与温室气体排放之间脱钩的趋势」。

整体而言，美国的温室气体排放量仍低于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前水准，且比2005年水准低约20%。2005年是美国在「巴黎协定」（Paris Agreement）中设定的减排目标基准年。

但由于去年的排放几乎没有下降，各行各业都必须加速脱碳。

研究指出：「为了达成依据『巴黎协定』在2030年底前减排50%至52%的目标，美国必须在2025年至2030年间每年保持7.6%的大幅度减排。」若非处于经济衰退时期，这样的减排速度前所未见。

更有甚者，川普已表明他计划撤销总统拜登的绿色政策，包括要求化石燃料发电厂大幅减排的规定，以及「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）中拨款数以千亿美元来支持洁净能源的条款。

报告预测，如果川普落实这些计画，美国到2035年底前可能只能减排 24%至40%。

即使在拜登执政下，美国的减排幅度仍较其他一些主要排放国家低。

根据智库「艾格拉能源转型」（Agora Energiewende），欧洲最大经济体德国去年的排放减少3%、2023年减少10%；另据气候变迁科学与政策网站Carbon Brief预测，欧洲联盟（EU）去年的排放将减少3.8%。

美国的温室气体排放量自2004年达到峰值以来，一直呈现颠簸下降的趋势。2023年排放下降3.3%、2022年上升1.3%，在2021年疫后反弹中上升6.3%。

金恩说：「当我们在2年前审视『降低通膨法』时…我们预期今天的排放量会比现在略低。」

然而，这些投资可能需要更多时间才能看到成效。报告指出，洁净能源和运输业的洁净投资去年第3季达到创纪录的710亿美元。

报告中的正面因素包括电网中绿色能源的占比上升，太阳能和风能的发电量总和首次超越燃煤发电。此外，减少煤炭使用和更洁净的石油与天然气生产过程也导致甲烷排放有所下降。

美国宾夕法尼亚大学（University of Pennsylvania）气候科学家曼恩（Michael Mann）告诉法新社，他对经济成长和温室气体排放量脱钩的趋势表示欢迎。但曼恩补充说，「目前排放量下降的速度远不及所需的水准」。

世界资源研究所（World Resources Institute）美国办事处代理主任魏尔（Debbie Weyl）示警：「仅仅让排放量持平，会让美国离实现气候承诺的目标愈来愈远。」

忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）气候与能源计画政策主任柯里特斯（Rachel Cleetus）称这项结果「令人警醒」，并指出电力需求增加是因为住宅建筑需要更多空调。

柯里特斯告诉法新社，「随着气温纪录年年被打破，这已经是我们面对的现实」。