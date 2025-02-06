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福斯新闻聘川普儿媳主持节目 美现任总统家族首例

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（法新社华盛顿5日电） 福斯新闻（Fox News）今天表示，已聘请美国总统川普的二媳妇赖拉（Lara Trump）担任节目主持人，这是美国现任总统家庭成员首例。

42岁、曾任共和党全国委员会（Republican National Committee）共同主席的赖拉，将主持黄金时段节目My View with Lara Trump，每周六晚间在福斯新闻频道（Fox News Channel）播出。

福斯新闻执行长史考特（Suzanne Scott）在宣布网罗的声明中表示，赖拉是「一位有天赋的传播人员」。

赖拉则说：「很高兴能在福斯新闻台发声，直接与美国人民交谈，强调是什么让这个国家如此伟大。」

赖拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）之妻，2020年以来一直主持自己的线上节目，2021年至2022年担任过福斯撰稿人。

聘请她担任主持人，证明川普与这个他多年来青睐的电视网之间关系有多密切。

川普从福斯招募一些人来充实内阁，例如任命晨间节目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）担任国防部长，福斯商业网主持人达菲（Sean Duffy）为运输部长。

包括新闻秘书麦肯内尼（Kayleigh McEnany）在内，川普第一任政府现在也有多人在福斯任职。

过去不乏总统亲属任职媒体的案例，但从未有过与现任总统关系如此密切的家庭成员主持电视新闻节目。小布希的女儿珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特约记者身分加入国家广播公司（NBC），但那是在小布希卸任几个月后。

柯林顿（Bill Clinton）之女雀儿喜（Chelsea Clinton）2011年至2014年在国家广播公司新闻台工作，但那也是在柯林顿卸任多年之后。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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