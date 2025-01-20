瑞士開啟無人駕駛新時代：2025年自駕車正式上路

郵政巴士公司於2016年在瑞士錫永測試了首輛自動駕駛巴士。 Manuel Lopez

自動駕駛車輛由軟體而非人類駕駛控制。2024年，由百度營運的500輛自動駕駛計程車穿梭在武漢街頭。從2025年3月起，瑞士也正式批准此類車輛在公路上行駛。此項新策將帶給瑞士怎樣的影響呢？

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經過多年的測試，瑞士政府確認自動駕駛車輛在特定條件下可以滿足公路安全要求。政府表示，無人駕駛交通有助於提升大眾運輸系統，同時也能有效緩解因人為疏忽而引起的交通擁堵和事故。許多國家也得出了類似的結論。

瑞士資訊swissinfo.ch在此概述瑞士在無人駕駛交通領域的現狀，並預測無人駕駛車輛可能帶來的未來。

3月起瑞士道路上會有何變化？

自2025年3月1日起，具備輔助駕駛系統的車輛可以在瑞士高速公路上運行，這些系統允許車輛自主操控方向、控制速度及煞車。但司機必須隨時準備接管駕駛。

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各州將有權批准某些路線供自動駕駛車輛運行，這些車輛由控制中心進行遠端監控。此類車輛通常為巴士、計程車或貨運車。

指定停車場和停車區域將允許自動駕駛車輛在無駕駛情況下自動停車。

「瑞士擴大了無人駕駛交通的邊界，」顧問集團EBP瑞士分公司交通安全負責人貝蒂娜·扎恩德(Bettina Zahnd)表示。

相較於其他國家，瑞士處於何種狀況？

包括大多數歐洲國家在內的全球多個國家也開展了自動駕駛車輛的試點項目，並更新了相關法律法規。

中國和美國的一些州及城市在引入完全自動駕駛車輛(即等級4自動駕駛，見下方資訊框)方面處於領先地位。

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此後，這兩個國家的無人駕駛車隊在越來越多的城市中逐步擴展。

在過去兩年中，日本、新加坡、阿聯酋和德國也批准了等級4自動駕駛車輛在公共道路上的使用。

自2015年向瑞士電信(Swisscom)和瑞士郵政(Die Post)發放許可證以來，瑞士政府一直在嚴格安全條件下頒發自動駕駛車輛的測試許可。

2023年《道路交通法》修訂後，聯邦相關部門認為，在道路上引入更多類型自動駕駛車輛的時機已到。

台灣：法律規範面臨不確定的風險

今後，瑞士的26州將負責協調自動化交通系統與傳統車輛交通的共存。

「我們正處於過渡階段，以了解這項條例在實際操作中的意義。在紙面上看到的內容是一回事，而具體的落實途徑往往會有所不同，」瑞士自動化交通協會(SAAM )首席策略師馬丁‧諾鮑爾(Martin Neubauer)說。

貝蒂娜·扎恩德也同意，在自動化交通的下一階段仍有許多需要學習的地方。 「這為更先進的試點計畫鋪平了道路，讓我們能夠累積自動駕駛車輛在瑞士地形、道路標誌和交通流中運行的實際經驗，」她指出。

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「目前，瑞士的自動化交通技術非常適合改善偏遠地區的公共交通服務。不過可能還需要幾年時間，才能看到它在緩解交通擁堵和事故方面的成效，」扎恩德補充道。

主導郵政巴士(PostBus)計畫、推動無人駕駛巴士融入公共交通系統的諾鮑爾表示，瑞士與其他國家的當務之急有所不同。

「我們的重點不是像舊金山那樣開發網約計程車，而是開發能最大限度載客的共享車輛，」他解釋道。

無人駕駛汽車會主導瑞士街頭嗎？

還需要很多年，無人駕駛汽車才可能成為常見交通工具，或超越傳統車輛的數量。

「到2030年，瑞士的公共道路上可能會有約100輛等級4自動駕駛車輛，」諾鮑爾預測，「到2035年，這一數字可能會增加到數千輛。但我們最早可能要到2035年，才能看到等級5的完全自動駕駛技術的實現。」

部分原因是，汽車製造商在大規模投入自動駕駛汽車生產之前，仍需深入了解這項技術對道路的影響。

目前，中國和美國的汽車製造商在生產無人駕駛車隊方面處於領先地位，而歐洲同行在電動車生產方面已經落後。在自動駕駛車輛領域，歐洲可能很難跟上競爭步伐。

另一個潛在的障礙是大眾對自動駕駛車輛的接受度。

2017年，EBP受瑞士電信協會(STA)委託進行的一項調查顯示，民眾普遍接受輔助駕駛系統，但絕大多數受訪者認為自動駕駛車輛沒有意義。

扎恩德表示，瑞士人的通勤習慣也會對他們在私人出行中使用無人駕駛汽車的熱忱產生影響。

她解釋說：「我不認為公眾正在翹首等待無人駕駛汽車的到來。人們在汽車上不會像在火車上那樣，拿出筆記型電腦工作。瑞士的公車系統非常好，所以如果人們想在途中工作，他們會選擇火車而不是汽車。」

自動化交通有何利與弊？

「自動駕駛車輛將使道路交通更安全，可改善交通流動，並提高現有容量的利用效率，」2020年交通部發布的《未來交通2060》報告中寫道。

自去年11月瑞士選民否決政府擴建高速公路網路的計畫以來，優化道路容量變得尤為重要。

報告預測，自動駕駛車輛還可以改善公共交通，特別是在偏遠地區，例如提供往返火車站的接駁服務。

此外，人們希望自動駕駛系統的使用能減少人為失誤造成的交通事故數量。

但報告也指出了一些可能的缺點。 「自動駕駛車輛將減少(但不會完全消除)對重型貨車、巴士和計程車司機的需求。」《未來交通》報告中寫道。同時，鼓勵共乘的預期效果可能減少購車需求，進而對汽車的銷售產生負面影響。

(編者：Virginie Mangin/sb，編譯自英文：小雷/gj，繁體校對：盧品妤)