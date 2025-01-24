2025年瑞士人工智能领域将有大动作

2025年，瑞士将出台一些新规，其中包括对大量使用人工智能算法的社交平台实施更严格的规定。 Keystone / Urs Flueeler

2025年，瑞士将在人工智能(AI)监管法规、医疗和制药等领域的“瑞士版ChatGPT”，以及自动驾驶汽车落地等方面迈出重要步伐，这不仅将为自身塑造人工智能发展的新格局，也为全球提供一份值得借鉴的样本。

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去年，瑞士的人工智能发展大幅加速。在世界经济论坛(WEF)上，瑞士政府重申其承诺，致力于在发展负责、包容且透明的人工智能方面引领全球。在欧盟《人工智能法》(AI Act)的推动下，瑞士联邦政府表示，在经历延期后，计划于今年公布一项监管提案。这项立法旨在最大程度减少人工智能技术带来的诸如歧视和监控等风险。

此外，瑞士计划推出一部数字平台法，以应对社交媒体平台(如Facebook、X、Instagram和TikTok)上的虚假信息、深度伪造和暴力内容。这将强化用户的权利，并对社交页面推送内容的透明度提出了更高的要求。

从法律角度看，今年另一项重大变化是瑞士道路将首次允许使用自动驾驶车辆。这是否意味着瑞士正迈向无人驾驶的未来？

在技术领域，瑞士政府和联邦理工学院正在为战略性行业开发专用语言模型-一种类似于“瑞士版ChatGPT”的定制化模型。

迈克尔·韦德(Michael Wade)是国际管理学院(IMD)商学院教授兼TONOMUS全球数字与人工智能转型中心(TONOMUS Global Center for Digital and AI Transformation)主任，他就今年瑞士人工智能领域的这些重要变化发表了看法：

1. 瑞士的人工智能监管

瑞士政府已明确表示：对人工智能的监管将在新的一年成为核心关注点。在他们的《2025年的数字战略》(Digital Strategy for 2025)中，政府强调了为防止人工智能对基本权利和民主的威胁，必须制定相关的规则，同时应该促进创新并增强瑞士的竞争力。

这并非瑞士首次选择对特定技术领域进行监管：瑞士的《加密货币法》(cryptocurrency law)被认为在全球范围内位列前沿。然而，瑞士当局在决定颁布针对人工智能的专门监管之前曾犹豫了一段时间，直到2023年底才最终决定，可能是受到欧盟《人工智能法》即将实施的影响。

瑞士通信部长(Communications Minister)阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)表示，立法提案预计将在今年年初公布，尽管相比最初的计划有所延迟。对于迈克尔·韦德教授而言，迟到总比没有好：“不对人工智能进行监管，就如同允许制药公司研发新药和治疗方法并直接上市，而不测试其安全性一样。”

2. 数字平台更严格的规则

一项新的法律将对谷歌、Facebook、YouTube和推特等主要社交平台施加更严格的规定。非营利组织AlgorithmWatch瑞士分部的安吉拉·穆勒(Angela Müller)和埃斯特尔·潘纳蒂尔(Estelle Pannatier)表示，这项立法预计将在今年年初公布，目前政府正在进行相关磋商。

“我们需要扭转局面，为这些平台制定规则，以促进对社会和民主有益的具有建设性公共讨论，”两位活动人士表示。

主要社交媒体平台不仅传播信息和娱乐内容，还制造虚假新闻、操控图像和视频(深度伪造)、传递虚假信息，以及煽动仇恨和暴力。随着人工智能的加入，这些平台越来越擅长吸引用户注意力并塑造公众舆论，而这往往是由私人公司制定的不透明规则推动的。

欧盟已经通过《数字服务法》(Digital Services Act)和《数字市场法》(Digital Markets Act)对此作出了应对，使成员国能够要求社交媒体平台对有害内容采取保障措施。例如，当Meta(Facebook和Instagram的母公司)宣布计划在美国终止其事实核查项目时，欧盟迅速作出反应，警告称任何类似行动在欧洲都需要向欧盟委员会提交风险评估。

韦德教授认为，公司应制定伦理准则，确保人工智能的安全和负责任使用。“遗憾的是，许多硅谷公司正朝着相反的方向发展，”他补充道。

>> 以下文章解释了瑞士必须尽快规范人工智能系统的原因：

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3. 自动驾驶车辆获得许可

另一项重大进展是自动驾驶车辆的授权。从2025年3月1日起，州政府指定的某些道路路段将允许自动驾驶车辆使用。在高速公路上，自动驾驶功能可以启用，但前提是驾驶员仍需坐在驾驶位置。

自动驾驶在很大程度上依赖人工智能的整合。算法充当车辆的“眼睛”、“大脑”、“手臂”和“腿”，使其能够在各种情况下感知、导航和作出反应。然而，全自动驾驶尚未被允许-只有外部操作员监控的车辆才被允许上路。

这种技术的好处似乎显而易见：改善道路安全(因为95%的事故由人为失误造成)，并为老年人或残疾人提供更大的出行便利。然而，这项技术尚未完全成熟，尚不足以应对城市街道和行人及突发事件较多的繁忙区域。

“我们需要更多的投资，以及科技公司更大的承诺，但瑞士目前还未达到这一水平，”韦德教授指出。全球范围内，美国和中国在实施自动驾驶方面处于领先地位，机器人出租车服务已投入使用。这两个国家在这项技术的发展上投入了数十亿美元。

4. 开发“瑞士版ChatGPT”

瑞士还计划开发用于科学、教育、医疗保健、机器人技术和气候研究等特定应用领域的大型语言模型(LLMs)。这些努力并不是为了复制像ChatGPT这样的通用模型，而是专注于瑞士擅长且能提供附加价值的领域，例如医疗和制药。

“我们不需要另一个生成式人工智能模型，而是需要更加准确、经济高效和环保的模型，”韦德教授解释道。

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瑞士联邦理工学院正参与合作，之前的系统多由私人公司在封闭环境中开发和管理，具有不够透明的缺点，目前的研究正在致力于摆脱对这种系统的依赖。“在瑞士，我们拥有基础设施和世界上最优秀的人才：我们可以在社会重要领域引领技术发展，并将其与瑞士价值观保持一致，”洛桑联邦理工学院自然语言处理系统研究小组(Natural Language Processing Systems Research Group)负责人安托万·博瑟吕(Antoine Bosselut)表示，他同时也是瑞士人工智能计划指导委员会(steering committee of Swiss AI Initiative)的成员。

该项目正在进行中，已为医学等领域开发了创新模型。预计今年夏天将推出包括瑞士语言模型在内的生物医学和气象工具。然而，韦德教授也指出，瑞士人工智能计划不太可能立即推动更可靠的人工智能工具的普及。与美国等国家在构建大规模人工智能模型方面的规模、覆盖范围和资源投资相比，瑞士仍面临挑战。

“瑞士和大多数国家一样，仍然在很大程度上依赖于外国技术，特别是来自美国的技术。这种情况今年可能会继续下去，”教授总结道。

(编辑：Veronica De Vore，编译自意大利语：薛伟中/gj)