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秘鲁总统动整型手术神隐2周遭控擅离职守 接受检方传唤

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（法新社利马13日电） 秘鲁总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）2023年接受鼻部整型手术神隐2周引发争议，她今天出面向检察官说明当时缺席职位原因，坚称那场手术是医疗行为，而不是美容。

现年62岁的博鲁阿尔特在2023年7月消失的2周期间，没有任命代理总统，而被控擅离职守。她今天接受检察官讯问4小时，离开时对在外等待的记者不发一语。

一些秘鲁国会议员要求博鲁阿尔特应遭到免职，因为她没有依法告知民众自已缺席职位，也未将职权委托给国会。

但博鲁阿尔特的团队说，她当时是因为「呼吸问题」在首都利马（Lima）的一家诊所动鼻部整型手术，在住院复原期间透过视讯履行职务。

博鲁阿尔特近几个月来饱受争议。检察官还指控她收受劳力士手表和珠宝的贿赂，她也因为2022年反对她担任总统的示威遭到镇压有50多人死亡，而正在受到调查。

博鲁阿尔特原本是秘鲁左派前总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）的副手，在卡斯蒂约试图解散国会未果而遭到弹劾并入狱后，博鲁阿尔特在2022年12月上台接替他的职位。

博鲁阿尔特在国会中没有自己的政党，民调的不支持率更高达近95%。她的任期要到2026年7月才结束。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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