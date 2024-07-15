秘鲁2026年大选 前总统藤森谦也拟出马竞选

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（法新社利马14日电） 秘鲁前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子今天宣布，她父亲将投入2026年总统大选。年迈的藤森谦也曾被定罪入狱，是否具有参选资格目前尚不得而知。

法新社报导，藤森惠子（Keiko Fujimori）是秘鲁主要右翼政党「人民力量党」（Popular Force）的领袖，她说：「父亲和我讨论之后作成决定，他将出马竞选总统。」

现年85岁的藤森谦也在1990年至2000年担任总统期间，以铁腕统治秘鲁，领导的军事行动大致上击败了毛派游击组织「光明之路」（Shining Path）。

对部分秘鲁民众来说，藤森谦也给他们的印象，是他透过新自由主义政策来促进经济成长，并且镇压了叛乱；而对其他人来说，他们所记得的只有藤森谦也残酷、独裁的统治风格。

藤森谦也因1991与1992年军方「行刑队」（death squads）的屠杀罪行在2009年入狱。当时在所谓的反恐行动中，包括1名儿童在内共有25人遭到杀害。

藤森谦也去年已基于人道主义理由获释，但目前尚不清楚，他曾被定罪的事实是否影响他的参选资格。

2018年，年迈的藤森谦也曾透露，医生在他的肺部发现肿瘤。上个月有消息指出，藤森谦也在家中跌倒导致髋部骨折，目前正接受加护治疗。

藤森惠子不久前表示，父亲够坚强，可以再次竞选总统。藤森谦也过去也曾透露自己有舌部肿瘤。

藤森惠子告诉秘鲁日报「商报」（El Comercio）说：「我们谈论政治时，我看到他的求生意志，我相信他会康复。」（译者：纪锦玲）