移民吃猫狗阴谋论又遇炸弹威胁 美国春田市不安宁

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（法新社春田12日电） 美国警方表示，俄亥俄州春田市（Springfield）的政府大楼和一间小学今天接获电子邮件炸弹威胁后疏散人员，令市民惶惶不安。

海地移民吃宠物猫狗这种没有根据的说法在社群媒体上疯传后，春田市近日成为外界瞩目焦点，尽管这种谣言已被拆穿，共和党总统候选人川普却仍在大肆宣传。

尽管当地官员表示没有收到宠物失窃或被吃掉的可信通报，川普本月10日与民主党籍副总统贺锦丽（Kamala Harris）辩论期间仍声称有移民吃猫狗。

春田市警方透过声明表示，市政厅和其他几个政府大楼今天上午8时24分接获炸弹恐吓电子邮件后已疏散人员。

声明说：「当局在侦爆犬的协助下展开调查，并让威胁信中提到的所有设施清场。」

根据声明，富尔顿小学（Fulton Elementary School）和春田卓越学院（Springfield Academy of Excellence）也受到威胁，已紧急疏散人员。

声明还说：「我们正与联邦调查局（FBI）岱顿（Dayton）办公室合作，厘清电子邮件的来源。」

根据「春田新闻太阳报」（Springfield News-Sun），春田市人口约5万8000人，近年来海地移民有增加趋势，约有1万到1万5000人。

春田市近年来一直受到社会服务、学校和住房问题的压力，一些人认为移民是一大因素。