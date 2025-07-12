穆鲁朱加岩画入选世界遗产 澳洲原住民盼加强保护

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（法新社巴黎11日电） 澳洲原住民代表团指称穆鲁朱加岩画受到有害的采矿行为威胁，前往巴黎争取联合国教科文组织保护。如今这个遗址入选世界遗产名录，代表团「欣喜若狂」地表示，期盼这能促使澳洲政府采取保护行动。

联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）世界遗产委员会（World Heritage Committee）自本周初以来一直在审议，决定将哪些地点纳入最新一期的世界遗产名录，目前审议已经告一段落。

世界遗产委员会考虑的数十个地点包括穆鲁朱加（Murujuga）。穆鲁朱加是位于澳洲西澳州（Western Australia）的一处偏远地区，据估计当地拥有约100万幅岩画，这些岩石雕刻的历史可能可以追溯至5万年前。

西澳大学（University of Western Australia）岩画专家史密斯（Benjamin Smith）表示：「这可能是世界上最重要的岩石艺术遗址…我们应该好好保护。」

穆鲁朱加位于Mardudunera族人居住的布勒普半岛（Burrup Peninsula），正受到附近采矿开发的威胁。

穆鲁朱加被列入世界遗产名录后，代表团领袖古柏（Raelene Cooper）在声明中说：「穆鲁朱加具备的杰出普世遗产价值如今获得了世界的认可，这对我们祖先与后代子孙来而言，都是具有重大意义的一天。」她并说，这个消息让代表团「欣喜若狂」。

入选联合国教科文组织的世界遗产名录，通常可带来获利丰厚的观光收入，并有助于争取资金用于遗址的保存。虽然入选本身不会自动启动对该地的保护措施，但能对各国政府施加压力，促使其采取行动。

史密斯说：「澳洲政府必须更加严肃看待对穆鲁朱加地区的保护责任，并更加严格地管控当地的工业污染，这一点至关重要。」