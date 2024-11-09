纪念柏林围墙倒塌35周年 德国办捍卫自由派对

afp_tickers

3 分钟

（法新柏林9日电） 俄乌战火持续延烧，许多有识之士担忧民主受创之际，德国今天将举办「捍卫自由」（Preserve Freedom）欢庆派对，纪念柏林围墙倒塌35周年。

1989年11月9日是值得纪念的日子，因历经长达数月的大规模和平抗争，为两德统一和苏联共产主义瓦解开创契机后，35年前的今天东德独裁政权向西方世界打开边界。

本周因联合内阁骤然瓦解而遭逢政治危机的德国总理萧兹（Olaf Scholz）向全国发表谈话表示：「我们不能把1989年的自由主义理想视为理所当然…审视我们的历史和所处世界即可一窥端倪。」

德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）今天将主持「柏林围墙纪念馆」（Berlin Wall Memorial）纪念活动开幕式，并褒扬冷战期间至少140名有志之士，他们为逃离莫斯科当局撑腰的东德而不幸丧命。

融合声光秀的「自由派对」今晚将在柏林地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate）登场，布兰登堡大门位于自1961至1989年将柏林一分为二的柏林围墙原址。

俄罗斯异议女子庞克乐团「暴动小猫」（Pussy Riot）10日将在过去令人闻风丧胆的东德国家安全机构史塔西（Stasi）总部前献艺。

来自世界各地的民主倡议人士受邀出席各项纪念活动，当中包括白俄罗斯的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）和伊朗裔记者兼社运人士阿琳贾德（Masih Alinejad）。

此外，同样是为了纪念德国文化部长罗思（Claudia Roth）所称「全球史上最欢庆的时刻之一」，德国还将举办多场座谈、表演和大规模的户外艺术展览。

在沿着过去柏林围墙的路径上，也将展出1989年抗议行动标语的复制品，途经历史悠久国会大厦（Reichstag）以及知名的查理检查站（Checkpoint Charlie）。