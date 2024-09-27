纽约市长亚当斯遭起诉 涉收外国贿赂等5罪名

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（法新社26日电） 美国司法部门今天宣布，以收贿、诈骗与收受非法外国竞选捐款等5项罪名起诉纽约市长亚当斯（Eric Adams），亚当斯早在当选前已收受外国政府的好处与礼物，不过亚当斯否认有任何不当行为。

联邦调查局（FBI）经过一年多长期调查，今天搜索纽约市长亚当斯（Eric Adams）的官邸，并由纽约市南区联邦检察官威廉斯（Damian Williams）说明起诉罪名，公布起诉文件。

威廉斯指出，亚当斯从2014年起担任布鲁克林区区长时开始收受不当好处，包括土耳其航空免费座舱升等、豪华饭店住宿，接受昂贵礼物等，经伊斯坦堡转机前往印度、中国和欧洲等地都由土航包办，这些好处至少超过10万美元，亚当斯都未公开申报，还意图掩饰。

为因应土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）访美，亚当斯当选后向消防部门施压，土国驻纽约总领事馆未经消防部门完成安全查核即核准使用。

威廉斯指出，事件相关人等准备在亚当斯明年竞选连任时重施故技。他说：「亚当斯完全知情，一再跨越清楚红线，调查还在进行中。」

长达57页起诉书指控亚当斯涉嫌1项贿赂、1项电信欺诈、1项串谋电信欺诈及2项接受外国竞选捐款等罪名。亚当斯在记者会回应遭起诉表示，他已被妖魔化，纽约市民要有耐心等待市府团队回应。

亚当斯被起诉后，多位纽约民主党高层公开要求他主动辞职。