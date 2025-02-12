纽西兰考虑撤回支持国际深海采矿禁令

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（法新社雪梨11日电） 纽西兰资源部长琼斯告诉法新社，纽西兰考虑撤回对国际深海采矿禁令的支持。他说，对这项新兴产业的反对根植于「刺耳的」环保危言耸听和忽视经济成长需求的「奢侈信念」。

纽西兰的前进步主义派总理阿尔登（Jacinda Ardern）政府于2022年支持禁止深海采矿，理由是这项行动可能会对尚未充分了解的生态系统产生「不可逆转」的损害。

然而，作为执政的中间偏右联合政府资深部长，琼斯（Shane Jones）今天表示，政府官员正在重新评估这项立场。

琼斯在采访中告诉法新社：「我们正在与外交部长讨论此事。在关键矿物越来越重要的时代，我们不能自己放弃这个选项，也无法再承担这些强加于我们的奢侈信念。」

企业若从海底搜刮多金属结核（polymetallic nodule），预计将能赚取数以十亿计美元。多金属结核中富含锰、钴、铜和镍等被用来制造电动车电池的金属。

但这个产业面临科学家和环保人士的严厉批评，担忧新技术可能对尚未完全理解的生态系统造成严重破坏。

琼斯说：「我个人认为，海床采矿已成为环保运动试图拿下的最后一场胜利，所以人们开始抛出最荒谬、最未经验证的理论。我不会向这些刺耳的声音让步。」

有些人认为，支持采矿的立场可能会削弱太平洋邻国对纽西兰的支持，这些岛国受到气候威胁，但琼斯对此不为所动。

琼斯表示：「我理解小岛国在国际论坛上经常会出现许多作秀和装腔作势，但我们为自己强加了意识形态的束缚，现在已无法再继续承担。」

深海采矿是让太平洋岛国少数产生分歧的议题之一。诺鲁和东加王国支持在国际水域进行深海采矿；帛琉、萨摩亚和斐济则坚决反对。

总部位于加拿大的金属公司（The Metals Company）正与诺鲁政府合作，希望于2026年底前启动采矿计画。

毕业于哈佛大学甘乃迪政府学院（Harvard Kennedy School）的琼斯近期提出转向开放采矿的政策，与阿尔登政府过去的环保立场大相迳庭。

在琼斯的带领下，纽西兰将寻求开采海底的一切资源，从关键矿物、煤，到含铁的沙石。