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绕过国会空袭伊朗 民主党议员质疑川普违宪

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普未经国会授权便对伊朗发动空袭，引发民主党人强烈不满，痛批川普违反宪法，并要求对限制总统发动战争权力的决议案进行投票。

参、众两院的民主党议员皆主张，美国情报并未显示伊朗构成迫在眉睫的威胁，因此不足以合理化川普单方面的军事行动。

参院民主党党鞭杜宾（Dick Durbin）在声明中说：「川普总统轰炸伊朗的行动，使美国濒临中东地区更大规模战争的边缘，却未依宪法要求获得国会批准。」

民主党内部出现分歧，有些人要求就战争权力决议案进行表决，以限制川普进一步动武的权力，也有一部分人主张，这些空袭行动构成了弹劾川普的理由。

主张弹劾的包括伊利诺州中间派议员卡斯顿（Sean Casten）与纽约州进步派议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez），他们指控川普「冲动行事，冒然引发一场可能让我们陷入数代的战争」。

参、众两院的民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）也说，川普此举「大幅提升」美国卷入另一场中东战争的风险。

舒默说：「任何总统都不应被允许仅凭不确定的威胁与缺乏战略的判断，单方面将国家带入一场可能影响深远的战争。」

民主党内虽也有外交政策鹰派人士，其中许多人承认伊朗拥有核武将构成威胁，但他们也谴责川普未与国会协商就采取军事行动。

参院情报委员会主席华纳（Mark Warner）说：「宪法明确规定，授权战争的权力属于国会…美国人民不该只听信含糊其辞的言论和单方面决定，因为这些举动可能引发更大规模的战争。」

美军空袭伊朗后，共和党人几乎一致赞扬川普攻击伊朗3处核设施的决定，党内几无异议。

不过肯塔基州保守派议员马西（Thomas Massie）指责川普升高以色列与伊朗之间的冲突。

马西说：「当两个国家处于热战状态，每天都在互轰，第三国加入轰炸，那就是战争行为。」他本月稍早提出一项跨党派决议，要求任何军事行动都必须得到国会批准。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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