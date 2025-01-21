缅甸军政府扫荡诈骗 逾5万嫌犯已遭遣返中国

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（法新社仰光21日电） 缅甸军政府今天宣布，自2023年10月以来，已有逾5万名参与线上诈骗的嫌犯遭遣返中国，军政府也罕见呼吁邻近国家携手合作，共同打击诈骗。

法新社报导，近年诈骗园区如雨后春笋般在缅甸边境涌现，园区内都是遭贩运和强迫劳动的外国人，诈骗目标则是他们的本国同胞。据分析人士，当地诈骗产业规模高达数十亿美元。

国营的「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）今天发表社论，首度详细介绍这类犯罪活动的严重程度，其中包括包括网路诈骗和线上赌博。 社论指出，自2023年10月以来，军政府已逮捕并驱逐逾5万5000名涉嫌在边境从事诈骗的外籍人士，其中超过5万3000人被遣返中国。 其次是越南，迄今有超过1000人遭遣返；泰国次之，逾600人被驱逐出境，其余嫌犯则来自其他25国。 这篇社论还说，诈骗业者并非缅甸公民或一般外籍平民，而是从邻国非法入境缅甸的「逃犯」；军政府呼吁邻国「共同打击线上诈骗与线上赌博」。 毗邻中国的缅甸北部边境往昔曾是线上诈骗中心的温床，这类诈骗中心通常由与军政府结盟的民兵组织负责经营。

不过，少数民族组成的叛军组织发动全面攻势后，已铲除多个诈骗园区。缅甸当地媒体曾报导，逃离叛军扫荡行动的诈骗头目之后向南撤退，并在泰缅边境重操旧业。