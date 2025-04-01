缅甸地震挨批因应缓慢 美国称已派救灾团队前往

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（法新社华盛顿31日电） 缅甸3月28日遭到规模7.7强震重创时，美国总统川普正好解散主要海外救援机构，在中俄等国都已派出团队下，美国今天为救灾步调辩护，表示已派出一支救灾团队前往缅甸。

美国已宣布将提供200万美元（约新台币6694万）的金援，支持缅甸当地的援助机构。缅甸地震的死亡人数已超过2000人。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）向媒体表示：「一支由驻该地区的人道主义专家组成的美国援助团队现在正在前往缅甸，以确认人民最迫切的需求，包括紧急避难所、粮食、医疗需求与获取水源的管道。」

在缅甸发生地震当天，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，他正式解散美国国际开发总署（USAID），声称在削减超过80%的计画后，获得的「收益太少，成本太高」。

中国、俄罗斯与印度已派遣团队前往缅甸。以往，在世界各地发生地震等天灾后，在USAID指导下，美国都会迅速派遣救援团队提供援助。

被问到美国这次的反应是否比平时慢半拍时，布鲁斯说：「有人认为这显然是削减USAID资源与那类援助资金所致，我不认同这样的观点。这样的变化是由许多不同的因素造成。

她没有详细说明，但表示美国「终于」收到缅甸的正式请求。缅甸军政府正遭受华府严厉制裁。她还说，这笔200万美元资金将直接拨给已在当地的组织。

2008年，同样处于军事统治下的缅甸遭遇强烈气旋袭击，美军空运了110万磅的救援物资。

缅甸军政府与中国长期以来关系密切。美国曾在缅甸转型至民主时试图扩大影响力，但在缅甸军方于2021年2月推翻文职领导人后，相关进程戛然而止。