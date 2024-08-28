缺席5年 土耳其将再度参与欧盟会议

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（法新社伊斯坦堡28日电） 1名土耳其外交消息人士告诉法新社，土耳其外交部长费丹明天将出席欧洲联盟（UN）在布鲁塞尔召开的1场非正式会议。这将是5年来土耳其首度参与欧盟会议，象徵对话契机。

土耳其自1999年以来具有欧盟候选国地位，并于2005年展开入盟谈判，但多年来在若干方面谈判进程冻结。

土欧关系有时紧绷，欧盟既仰赖土耳其收容来自叙利亚的移民，双方又偶因土耳其对待希腊和分裂岛国赛普勒斯的方式起摩擦。

布鲁塞尔还对安卡拉的人权纪录有疑虑，尤其在土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）遭遇未遂政变后进行大规模整肃，锁定对象包括反对派人士。

这名消息人士表示：「我们认为欧盟的（出席会议）邀请，是针对我们呼吁与土耳其活络关系寻求对话。」

安卡拉希望明天的会议能协助开启对话管道。

费丹（Hakan Fidan）在这场会议上预料和数名欧盟高阶官员会面，包括欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）及睦邻与扩大事务执委瓦尔赫利（Oliver Varhelyi）。

消息人士说：「这将有利于双方改善关系，以面对区域和全球的各项挑战。有关土耳其在赛普勒斯议题上的明确立场，欧盟方面将再度获得解释。」费丹也预料将在会议场边与希腊外长杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）会面。

此外，费丹与欧盟对口官员的会谈焦点，还包括1个新的关税同盟及放宽对土耳其公民核发签证的规定。