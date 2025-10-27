网路骚扰法国第一夫人 10人巴黎出庭受审

（法新社巴黎27日电） 10名被告今天将在巴黎出庭受审，原因是他们在网路上对法国第一夫人碧姬．马克宏 （Brigitte Macron）进行带有性别歧视的骚扰。此案源于多年来一些人对碧姬毫无根据的性别指控。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和碧姬今年7月底，针对网路上广泛流传、称说碧姬在出生时性别是男性的谣言，向美国法院提起诽谤诉讼；如今在巴黎的法院也开庭审理有关诉讼案。

法新社报导，这项毫无根据的谣言，连同对马克宏夫妇相差24岁的批评，长久以来一直攻击骚扰着这夫妻俩。

今天有8男2女共10人，年龄在41至60岁间，将在巴黎刑事法庭受审，他们被控对碧姬进行网路骚扰。如果罪名成立，最高可判处两年徒刑。

根据检方说法，这些人被指控对碧姬的性别及性向发表大量恶意言论，甚至将她与总统马克宏的年龄差距比拟为「恋童癖」。

法国第一夫人于2024年8月报案，当局随即启动有关网路骚扰的调查，在2024年12月及2025年2月逮捕多名被告。

这10名被告中，包括41岁公关人员波尔松-阿特兰（Aurelien Poirson-Atlan），她在社群媒体上化名萨甘（Zoe Sagan），经常与阴谋论圈子有联系。

被告还包括1名已被碧姬于2022年提起诽谤诉讼的女性，即51岁的黛尔芬（Delphine J.）。她自称是灵媒，化名罗伊（Amandine Roy）。

碧姬的律师尚未回覆法新社的询问，目前并不清楚她是否会出席听审。

自马克宏2017年当选以来，相关说法持续遭极右派及阴谋论圈炒作，不仅在法国，也在美国进一步发酵放大。而在美国，跨性别权利已成为文化论战的核心热门议题。

马克宏夫妇于7月在美国控告保守派播客主持人欧文斯（Candace Owens）；欧文斯曾制作「成为碧姬」（Becoming Brigitte）系列节目，指称她为变性人。（编译：纪锦玲）