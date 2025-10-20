罗浮宫惊传重大窃案 法国当局全力追缉

afp_tickers

6 分钟

（法新社巴黎20日电） 法国巴黎罗浮宫博物馆（Louvre Museum）昨天白天发生重大窃案，一群窃贼闯入并迅速偷走8件王室珍宝，警方今天全力追缉这批窃贼。

法国官员表示已动员60名调查人员处理此案，初步研判本案是犯罪集团精心策划和执行。

这起窃案再度引发外界热议法国博物馆维安不足，今天法国司法部长达马南（Gerald Darmanin）坦言罗浮宫维安确实有漏洞。

达马南告诉法国国际广播电台（RFI）：「显然我们并未防患于未然，否则怎么有人能在巴黎市中心停放货车，利用车上升降机进入博物馆，并在短短数分钟内窃取无价珍宝，使巴黎形象蒙受重创？」

过去数月法国其他博物馆窃案频传，内政部长努涅斯（Laurent Nunez）昨天坦言，如何确保场馆安全是「一大罩门」。

知悉调查情况的1名人士指出，窃贼于当地时间昨天上午9时30分至40分现踪，距离罗浮宫上午9时开放游客参观仅半小时。

窃贼利用搬运家具的升降机闯入一扇窗户，这扇窗通往收藏王室珍宝的阿波罗长廊（Gallerie d’Apollon），随后打开展示柜盗走珍品。有媒体报导，窃贼运用切割工具破坏这扇窗户后闯入。

案发现场有游客以手机简短录下部分窃案过程，相关画面已在法国各大新闻频道播出。

蒙面窃贼总共盗走9件19世纪王室珠宝，逃离时遗落拿破仑三世（Napoleon III）之妻尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的冠冕，导致这件珍品受损。

根据罗浮宫网站，这顶后冠镶有1354颗钻石和56颗祖母绿宝石。法国文化部昨天表示，总计有8件「无价之宝」失窃。

文化部公布的失窃清单中，包含法兰西皇帝拿破仑（Napoleon）赠送给妻子玛丽-路易丝皇后（Empress Marie-Louise）的祖母绿钻石项炼。

失窃珍宝还包括尤吉尼皇后曾经佩戴、镶有近2000颗钻石的王冠，以及法国末代王后玛丽-艾蜜莉王后（Queen Marie-Amelie）的项炼，根据罗浮宫网站描述，这条项炼镶有8颗蓝宝石和631颗钻石。

努涅斯指出，犯案过程仅短短七分钟，据信是一个经验老道的团队所为，有可能是「外国人」。

文化部补充，博物馆人员及时介入，迫使窃贼逃离，部分做案工具遗留现场。

法国德鲁奥（Drouot）拍卖行总裁吉格罗（Alexandre Giquello）强调，这批赃物在现况下几乎不可能变现。

罗浮宫身为法国首屈一指的博物馆，理应采取最高等级的安全措施，然而却非第一次遭窃。自1998年法国画家凯米尔柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot）的「通往色维尔之路」（Le Chemin de Sevres）遭窃、从此下落不明后，这是罗浮宫首次发生窃案。

有批评者指出，法国博物馆的安全措施远远不及银行，也成了窃贼日益觊觎的目标。

法国的博物馆9月才发生2起窃盗案，包括有人闯进巴黎自然历史博物馆（Natural History Museum），盗走价值70万美元的黄金样本，以及里摩市（Limoges）市中心1座博物馆传出2个碟子和1个花瓶失窃，损失估达760万美元（约新台币2亿3200万元）。

这起窃案引发法国政坛强烈反应。极右政党「国民联盟」（RN）领袖巴德拉（Jordan Bardella）在社群媒体批评此举「对法国是难以忍受的耻辱」，并质疑「国家将会解体到什么程度」？

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体强调，相关单位正全力追捕犯嫌并寻回失窃珍宝。