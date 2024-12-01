罗马尼亚国会大选在纷扰中登场 极右派可望有所斩获

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（法新社布加勒斯特1日电） 罗马尼亚宪法法院上周裁决重新计算总统大选首轮投票的选票，民众犹有余悸之际，今天将重返投票所选出国会议员。极右派看好在选举中胜出，未来此一北约（NATO）国家的外交政策恐将改变。

罗马尼亚11月24日举行总统大选首轮投票，鲜为人知的极右派候选人、同时也是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）崇拜者的乔吉斯古（Calin Georgescu）取得领先并进入决选。不过宪法法院11月28日谕令重新计算选票，此举引发政局陷入混乱。

尽管有人指责俄罗斯介入并涉嫌透过TikTok干扰选举，今天的国会选举仍依既定时程进行。

罗马尼亚各地投票所上午7时（台湾时间下午1时）开放，晚上9时关闭。出口民调将于投票结束后不久公布，第1份正式结果预计今天稍晚出炉。

这次罗马尼亚总统大选遭指控有违规行为与可能受到干扰，加上独立观察员被拒绝参与重新计票，人们对选务透明度的忧心已显现。

智库「专家论坛」（Expert Forum）选举研究专家帕乌（Septimius Parvu）表示，罗马尼亚宪法法院重新计票的裁决产生「许多负面影响」，包括削弱民众对官署的信心。

美国驻罗马尼亚大使馆强调：「在此一关键时期作出的任何决定，都不应限制罗马尼亚人自由投票的权利，也不应进一步危及选举过程的可信度。」

帕乌并指出，罗马尼亚宪法法院的裁决却可能会助长极右势力的发展。

北约成员国之一的罗马尼亚拥有1900万人口，它始终努力对抗区域内日益高涨的民族主义情绪。不过专家表示，随着民众对于通货膨胀飙升的愤怒、忧心卷入俄罗斯在邻国乌克兰的战争，如今罗马尼亚面临前所未有的局面。

布加勒斯特市民索林（George Sorin）表示，他希望极右派能在选举中取得好成绩，现在的国会主要是服务「布鲁塞尔（北约）与乌克兰」的利益，而不是「国家利益」。 即将卸任的总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）表示，今天的投票将决定罗马尼亚未来，罗马尼亚「或将仍是一个自由与开放的国家，或将陷入有害的孤立状态与黑暗的过去」。

过去30年，罗马尼亚的政治版图一直由两个主要政党形塑；但分析人士预测，今天的投票结果将出现一个支离破碎的国会，影响未来政府组成的机会。

民调显示，3个极右政党预计将可获得超过30%的选票。其中罗马尼亚人团结联盟（AUR）以超过22%的支持率在最新民调中名列前茅，联盟领袖西米昂（George Simion）在总统大选中拿下了近14%的选票。

西米昂是美国候任总统川普的粉丝，他最近告诉支持者：「我们站在这里，生机勃勃，人数比以往任何时候都要多，在我们眼前有着巨大的机会。」 近年来，大约30%的罗马尼亚人接受了极右派观点，尽管他们并非总是在投票中给予支持。 拉斯科尼（Elena Lasconi）领导的亲欧政党「拯救罗马尼亚联盟」（USR）已示警，罗马尼亚面临着「历史性对抗」，一边是希望「维护罗马尼亚年轻的民主」，一边是希望「重返俄罗斯的势力范围」。（译者：屈享平/核稿：严思祺）