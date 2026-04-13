美伊谈判破局 川普封锁荷莫兹海峡恐令局势恶化

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（法新社华盛顿12日电） 美伊停火谈判破局，美国总统川普面临多个棘手难题。分析人士指出，川普下令封锁具战略地位的荷莫兹海峡，恐让美方更举步维艰。

各界原本寄望美国副总统范斯（JD Vance）和伊朗高层官员历经马拉松谈判后，能够达成协议、终结这场波及整个中东的战争，但随着他空手离开巴基斯坦，希望已然破灭。

川普在谈判破局后，下令封锁了供应全球1/5石油的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），但此举恐怕难以缓解全球经济恐慌。

中东研究所（Middle East Institute）高级研究员卡图利斯（Brian Katulis）指出，川普脱稿发言、抛出威胁的倾向，让身旁幕僚疲于奔命、设法擘画前进方向。他告诉法新社：「他可能只是在争取时间来调动军事资源，或者他根本不知道还能怎么办。我不会称之为战略，这是一种以军事为核心、却缺乏战略的做法。」

马里兰大学（University of Maryland）和平暨发展学教授、布鲁金斯研究所（Brookings Institution）研究员泰尔哈米（Shibley Telhami）表示，封锁威胁「令人困惑，而且似乎适得其反」。他向法新社表示：「伊朗早已不信任川普…难以估计这对美国残存的全球公信力将会造成多大冲击。」

伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）今天宣示，若敌方在荷莫兹海峡轻举妄动，将陷入「致命漩涡」。

以色列国家安全研究所（Institute for National Security Studies）研究员希特里诺维奇（Danny Citrinowicz）指出，海军封锁确实将使美军置身更大风险之中。

他在社群平台X发文指出：「几乎没有理由相信封锁能迫使伊朗屈服…伊朗迄今展现出的韧性表明事实恰好相反。」

对于从2月下旬开始，就对这场冲突感到忧虑与压力的美国人来说，这种旷日持久的军事行动恐难获认同。

美国哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）今天公布的民调显示，当受访者被问及对这场战争的感受时，「忧虑、压力与愤怒」远超过「安全感与信心」。

超过80%的受访者表示，美国应设法恢复海峡航行、改善全球原油供应以压低油价，并确保伊朗人民的「自由」；但只有不到10%的人表示，他们相信这些目标已经达成。