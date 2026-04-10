美伊11日谈判 中国可能成为关键担保方

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（法新社伊斯兰马巴德10日电） 美伊谈判11日在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德登场，官方消息人士与专家指出，北京当局不仅协助促成这场谈判，也可能成为确保永久停火的关键要角。

巴基斯坦在最后关头促成美伊双方达成临时停火，在国际间颇获赞誉，也令各界有些意外。

一名熟知谈判内情的巴基斯坦官方高层表示：「停火当晚，希望一度破灭，但中国介入并说服伊朗同意初步停火…尽管我方努力是主因，但仍难以取得进展，最终是在北京说服伊朗后才达成目标。」

以色列与美国自2月28日发动攻击以来，这场战争已夺走数千条人命并重创全球经济，即将到来的美伊谈判为终结这场战火带来一丝渺茫的希望。

另一名未获授权发言、要求不具名的外交消息人士指出：「巴基斯坦已组成专家小组，协助双方就航运、核能及其他相关事务进行谈判。」

这名消息人士与多位专家、前官员告诉法新社，在巴基斯坦进行谈判准备之际，各界都在关注中国扮演的角色。

这名消息人士说：「中国被要求担任担保方，而伊朗想要一个担保方。」

主要的候补人选俄罗斯正深陷俄乌战争，而西方国家、特别是欧洲联盟（EU）也不会接受俄罗斯，代表中国是「最佳人选」。

中国和巴基斯坦、伊朗的关系密切，多年来在美国主导的严厉制裁之下，中国一直是伊朗最大的贸易伙伴；而巴基斯坦也是中国「一带一路」倡议里的重要伙伴国家，中国对当地基础建设项目投资数十亿美元，两国政府互称「铁杆兄弟」。

巴基斯坦前参议员、曾任参议院国防与外交委员会主席塞德（Mushahid Hussain Sayed）表示：「作为紧密的伙伴与邻国，巴基斯坦和中国从第一天起就密切协调，致力结束敌对行动…鉴于伊朗不信任（美国总统）川普与（以色列总理）尼坦雅胡这对搭档，中国作为最终的担保国，将是敲定任何最终和平协议的关键力量。」

不过，中国在推动和平的过程中相对低调，仅重申他们一直在居中协调，并鼓励各方结束敌对行动。

分析家与官员表示，中国未来是否会公开担任正式保证人，目前仍未知。