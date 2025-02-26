美众院通过川普强硬施政方针预算蓝图

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦众议院今天通过一份预算蓝图，旨在兑现总统川普在移民、税改及政府大幅削减开支等议题上的强硬施政方针。

这是在经历令人焦躁不安的会议后，川普政策在国会中面临的第一道真正考验，共和党人的决议最终以217票赞成、215票反对通过，只有一位共和党自家议员跑票，和众院所有民主党议员一起投下反对票。

这项决议案为2025年联邦政府预算制定蓝图，接下来众院各委员会必须负责在10年内削减超过1.5兆美元的支出，以及寻找延长减税措施的4.5兆美元财源。

众院共和党籍议长强生指出：「今天，众院共和党人让国会朝着实现川普总统完整的『美国优先』政策更进一步，而不只是部分内容。」

部分共和党人曾表示，拟议的削减预算措施力道不够强劲，其他人则聚焦在阻止国债不断高筑，或对「医疗补助」删减表示担忧。

围绕这项决议案的辩论核心，在于如何削减超过1.5兆美元的开支，好为川普第一个任期内推动，但将于年底到期的减税措施提供财源。

依照当前版本，共和党人若想要让减税措施得以延续，似乎准备对「医疗补助」及其他社会安全网计画进行高达8800亿美元的删减，包括粮食补助。

此举可能会削弱部分选情较脆弱选区的共和党议员，影响两年后的期中选举。

强生表示，应把川普的亿万富翁顾问马斯克（Elon Musk）主导的政府开支削减计画及川普一系列贸易关税措施带来的收入纳入预算，以解决赤字问题。