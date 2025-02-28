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美再加徵10%关税 中国商务部：将采取反制措施

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（法新社北京28日电） 美国总统川普表示，将于3月4日起对中国进口商品再加徵10%关税。中国商务部表示，如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。

美国总统川普表示，将于3月4日起对中国进口商品再加徵10%关税，同时对加拿大和墨西哥课徵25%关税，理由是毒品走私问题「令人无法接受」，这3国因应问题的进展不足。

美国此前已对中国加徵10%关税。

中国商务部今天以不具名的新闻发言人名义，发布答记者问回应。

据中国商务部，有记者提问，美国东部时间27日，美方威胁将于3月4日起以芬太尼为由对中国输美产品再加徵10%关税，中方对此有何评论。

该名发言人表示，中方注意到有关情况。中方多次表明，单边关税违反世贸组织规则，破坏多边贸易体制。中方对此坚决反对。

发言人又指，中国是世界上禁毒政策最严格、执行最彻底的国家之一，积极与包括美国在内的世界各国展开禁毒国际合作。美方却始终无视客观事实，此前以芬太尼等为由对中国加徵10%关税，这次又威胁再次加徵关税。这种行为纯属「甩锅推责」，无益于解决自身问题，还会加剧美国企业和消费者负担，并破坏全球产业链稳定。

该名发言人表示，中方希望美方不要一错再错，尽快回到通过平等对话妥善解决分歧的正确轨道。如果美方一意孤行，中方将采取一切必要反制措施，捍卫自身合法权益。

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