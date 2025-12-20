美军袭叙利亚伊斯兰国目标 传至少5名成员丧命

afp_tickers

2 分钟

（法新社贝鲁特20日电） 叙利亚人权观察组织今天指出，至少5名伊斯兰国成员死于美国夜间发动的空袭行动，其中包括1位无人机小组领导人。美军此举是为了报复上周末造成3名美国人身亡的袭击。

华府表示，这起12月13日发生在叙利亚中部巴迈拉（Palmyra）的袭击，是由伊斯兰国（Islamic State, IS）一名孤狼枪手所为，造成2名美军士兵与1名平民死亡。

巴迈拉拥有列入联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产名录的古代遗址，过去曾被圣战分子控制。

作为回应，美国中央司令部（CENTCOM）透过声明指出，美军「在叙利亚中部多个地点，使用战斗机、攻击直升机与火炮，打击了超过70个目标」。

总部设于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告诉法新，在叙利亚东部代尔祖尔省（Deir Ezzor）「至少有5名伊斯兰国成员被击毙」，其中包含该地区负责无人机的小组领导人。

一名叙利亚安全事务消息人士向法新透露，美国空袭锁定广阔的叙利亚沙漠（Badia）中的伊斯兰国小组，范围涵盖荷姆斯省（Homs）、代尔祖尔省及拉卡省（Raqa），本次行动未涉及地面作战。

此人还说，大部分攻击目标位于巴迈拉以北、延伸至代尔祖尔省一带的山区。