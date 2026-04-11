美副总统范斯吁伊朗别耍花招 中东战况最新发展一次看

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（法新社巴黎10日电） 美国与以色列联手攻伊第42天，伊朗高官代表团抵达巴基斯坦，准备与美国举行停火会谈。美国总统川普称除了对荷莫兹海峡的控制外，伊朗已经没有筹码；副总统范斯告诫德黑兰，勿在谈判期间耍弄美国。

● 川普：荷莫兹海峡将「很快重启」

美国总统川普今天矢言，无论伊朗是否配合，他都会让荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）恢复开放，并表示他在和平会谈的首要之务，是确保德黑兰无法拥有核武。

川普已派遣副总统范斯（J.D. Vance）前往巴基斯坦会见伊朗高层官员，力图在7日达成为期两周的停火协议基础上，进一步达成和平协议。

● 伊朗已没有筹码

川普表示，除了对荷莫兹海峡关键航道的有效控制权外，伊朗在即将与美国举行的会谈中，手中已经「没有筹码」。

川普接受「纽约邮报」（New York Post）另一次采访时说，如果在巴基斯坦举行的会谈未能达成协议，美国军舰正重新装载武器，准备打击伊朗。

纽约邮报报导，川普说：「我们正在重新整备。我们正在把有史以来最好的弹药和最好的武器装上军舰，甚至比我们之前用过的还好，我们过去就曾将他们击溃。」

● 伊朗代表团赴谈判

伊朗国家电视台今天报导，由伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率领的伊朗高官代表团已抵达伊斯兰马巴德，将与美国举行停火会谈。

官方消息人士表示，伊斯兰马巴德的会谈将涵盖敏感议题，包括伊朗的核浓缩活动，以及荷莫兹海峡贸易自由流通等问题。

● 伊朗要求黎巴嫩停火

伊朗国会议长今天要求黎巴嫩停火，并释出伊朗遭冻结的资产；与此同时，美国副总统范斯警告德黑兰当局，在预计于巴基斯坦举行的会谈中，不要「耍弄」华府。 范斯在动身前往巴基斯坦时向媒体表示：「我们会努力进行正面的谈判。」他预计将于11日抵达巴基斯坦。

● 以色列拒谈停火

以色列大使莱特尔（Yechiel Leiter）在会后声明中表示，他告诉黎巴嫩代表，他「拒绝与真主党（Hezbollah）恐怖组织讨论停火事宜」。

莱特尔指出，以色列同意与黎巴嫩政府展开「正式和平谈判」。以色列与黎巴嫩并无外交关系。

● 黎巴嫩－以色列会谈

黎巴嫩总统今天在声明中表示，将于14日在美国国务院举行的会谈期间「讨论宣布停火，以及在美国斡旋下黎巴嫩与以色列进行谈判的开始日期」。

● 黎巴嫩伤亡增

黎巴嫩卫生部表示，以色列8日在黎巴嫩各地发动空袭，死亡人数已从303人增至357人，另有1223人受伤。

卫生部指出，这还不是最终统计数字，自3月2日以色列与真主党爆发战争以来，总死亡人数已增至1953人，另有6303人受伤。

● 真主党向以色列发射火箭

以色列军方表示，真主党朝以色列发射约30枚飞行物，并通报部分攻击造成损害。以色列北部各地响起空袭警报。

以色列军方也指出，自3月2日与这个武装团体爆发战斗以来，已在黎巴嫩「摧毁」超过4300处真主党据点。

● 真主党警告贝鲁特政府

真主党领袖卡西姆（Naim Qassem）敦促黎巴嫩政府，在下周于华府展开两国政府的谈判前，停止对以色列做出「无偿让步」。 卡西姆在真主党旗下玛纳电视台（Al-Manar TV）播出的书面声明中表示：「我们不会接受回到过去的状况，我们呼吁官员停止提供无偿的让步。」他同时谴责以色列8日在黎巴嫩造成300人死亡的空袭，称这是「血腥的犯罪行为」。