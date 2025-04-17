美参议员赴萨尔瓦多 促将错误驱逐移民送回美国

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（法新社华盛顿16日电） 美国民主党籍联邦参议员范霍伦（Chris Van Hollen）今天飞往萨尔瓦多，敦促释放被错误驱逐到这个中美洲国家的美国居民阿布雷戈贾西亚（Kilmar Abrego Garcia）。

法新社报导，尽管美国联邦法官下令要求将阿布雷戈贾西亚送返美国，并得到最高法院的支持，但他仍被关押在母国恶名昭彰的恐怖分子监狱中。

范霍伦今天抵达萨尔瓦多，与高层官员会面，敦促释放阿布雷戈贾西亚，但萨尔瓦多副总统乌尤亚（Felix Ulloa）告诉他，不能批准探视或与阿布雷戈贾西亚通话。

参院外交关系委员会议员范霍伦表示，乌尤亚还告诉他，萨尔瓦多不会释放阿布雷戈贾西亚，因为美国出钱让他继续被关押于此。

居住在马里兰州的萨尔瓦多移民阿布雷戈贾西亚，自2019年起持有美国的工作许可，受到免遭遣返的法官命令保护，但他仍在3月15日被驱逐出境送往萨尔瓦多。

川普政府坦承行政疏失，违反移民法官的保护令，并接到最高法院有关协助阿布雷戈贾西亚返美的命令。

但川普政府在下级法院听审中被问到如何纠正疏失时，并未宣布将采取何种措施。

萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）14日访问白宫时表示，他并不打算释放阿布雷戈贾西亚；另一方面川普告诉媒体说，他无权干预此事。

川普的批评者警告，川普蔑视最高法院，已使美国陷入宪法危机边缘。（译者：纪锦玲)