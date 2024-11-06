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美国佛州堕胎权修正案 公投些微差距落败

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（法新社华盛顿6日电） 美国佛罗里达州选民昨天投票否决一项堕胎权议案，内容是要推翻佛州对于怀孕6周后的堕胎禁令，同时胚胎可于子宫外独立生存前亦能施行，此公投失利让堕胎权支持者士气重挫。

要通过这项堕胎权议案至少需要60%的支持票，但这对保守且地处东南部的佛罗里达州而言，可说是一道极高门槛。

这次公投失败代表2022年美国最高法院推翻「罗诉韦德案」（Roe v Wade）裁决以来，支持堕胎权的投票议案首次失败。1973年的「罗诉韦德案」裁决保障了联邦层级的妇女堕胎权。

美国国家广播公司（NBC）报导，这项「第4号修正案」获得大约57%的支持票，距离通过门槛少了仅仅3个百分点。

反堕胎人士对公投结果表示欢迎，认为这是一场重大胜利。 美国反堕胎妇产科医生协会（American Association of Pro-life OB/GYNs）的佛朗西斯（Christina Francis）透过声明表示：「今天在佛州取得的胜利史无前例，应被视为美国妇女医疗保健革命的开端。」

佛罗里达的邻州对于堕胎皆有严格限制，提案者曾希望佛州能再次成为民众于美国东南部寻求堕胎手术的目的地。

堕胎权支持者认为，许多女性在6周后仍不知自己怀孕；若允许胚胎可于子宫外独立生存之前堕胎，堕胎选择权将能延长至胚胎约24周大的时候。

佛罗里达州是昨天进行堕胎权公投的10个州之一，几乎所有公投目的都是为了保障堕胎权利，或推翻最高法院2022年裁决以来的若干限制措施。

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