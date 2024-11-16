美国司法部高层职位 川普安插封口费案律师任职

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统当选人川普钦点身陷丑闻的前联邦众议员盖兹担任司法部长，引发哗然，随后又将资深律师安插进他的新政府法律团队，这些律师曾在他多起刑事诉讼中替他辩护。

美国史上首位遭定罪的前总统川普任命他在纽约封口费案与两起联邦诉讼中的律师布兰希（Todd Blanche）担任司法部副部长，这是司法部位阶第2高的职位。

同样在封口费案与联邦案件中替川普辩护的波维（Emil Bove），则获选担任司法部首席助理副部长，并在布兰希任命案待参议院批准期间担任司法部代理副部长。

曾在最高法院为川普总统豁免权案成功辩护的索尔（D. John Sauer）获选担任联邦检察总长，也就是司法部在美国最高法院案件中代表联邦政府的律师。

由于前佛罗里达州联邦众议员盖兹（Matt Gaetz）丑闻缠身，川普所属的共和党部分成员对这个人选感到担忧，如果他的任命案获参议院批准，布兰希、波维与索尔将在他手下任职。

布兰希毕业于布鲁克林法学院（Brooklyn Law School），波维拥有乔治城大学（Georgetown University）法律学位，两人都在川普的纽约封口费案替川普辩护。川普在此案遭控伪造商业纪录，以掩盖向一名成人片女性支付封口费，34项罪名全部成立。

法官莫城（Juan Merchan）原定7月对川普宣判，但他的律师团以最高法院裁定前总统对刑事起诉享有广泛豁免权为由，要求撤销对他的定罪。莫城将于11月19日对撤案声请做出裁决，如果仍必要的话定于11月26日宣判。

布兰希与波维都是前纽约联邦检察官，他们在特别检察官史密斯（Jack Smith）对川普提起的两起联邦诉讼中代表川普。

川普因企图推翻2020年总统大选结果，在华盛顿遭控密谋诈骗美国。他在佛罗里达州遭控在离开白宫后不当处理机密文件。

不当处理机密文件案已遭川普任命的法官驳回，而选举干预案因川普声称享有总统豁免权而推迟，从未开庭审理。

索尔昔日在哈佛大学获得法律学位，并拿罗德奖学金就读牛津大学。他曾担任联邦检察官，并于2017年至2023年担任密苏里州副检察长。