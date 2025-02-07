美国和盟友涉战争罪遭调查 川普下令制裁ICC人员

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天授权，针对调查美国公民或以色列等美国盟友的国际刑事法院工作人员实施经济和旅行制裁，川普在上一任期内也曾采取此一行动。

国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）去年11月对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前国防部长葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）军事领袖戴夫（Mohammed Deif）发出逮捕令。川普在尼坦雅胡访问华府之际实施上述制裁。

目前还不清楚美国将以多快的速度公布受制裁人员的名单。

2020年川普上一任期内，华府针对时任国际刑事法院检察官班索达（Fatou Bensouda）及其一名主要助理实施制裁，理由是国际刑事法院对驻阿富汗美军涉战争罪一事进行调查。

这项制裁包括冻结受制裁对象在美国的所有资产，并禁止他们和家人前往美国。

国际刑事法院有125个成员国，是常设法院，可以起诉犯下战争罪、危害人类罪、种族灭绝罪以及侵略成员国领土或其国民的个人。美国、中国、俄罗斯和以色列都不是国际刑事法院成员国。

美国联邦参议院共和党议员曾致力推动一项立法，要对这个战争罪法院建立一套制裁规则。民主党人上周成功阻止了这项法案后，川普签署上述行政命令实施制裁。

国际刑事法院院长赤根智子（Tomoko Akane）去年12月警告，制裁将「迅速破坏国际刑事法院在所有情况下对案件的审理，并危及法院的存在」。（译者：纪锦玲）