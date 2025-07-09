美国土安全部：美国机场不再要求旅客安检时脱鞋

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）今天在雷根华盛顿国家机场宣布，旅客即刻起在机场安检时不需脱鞋；如果需进一步检查，仍有旅客可能被要求脱鞋。

美国运输安全局（TSA）发布新闻稿指出，虽然「不脱鞋」政策已上路，TSA的其他安全程序仍会持续执行。例如，旅客仍需完成身分验证、「安全飞行」审查（Secure Flight vetting）及其他安检流程。

脱鞋规定2006年在全美境内上路，约「鞋子炸弹客」事件的5年后，事发时英国籍瑞德（Richard Reid）在鞋中藏炸弹，试图引爆一架从巴黎飞往迈阿密的班机未遂事件。

过去美国规定所有12岁至75岁的旅客都必须脱鞋接受安检，鞋子与随身行李一同扫描。替代方式是申请预先安检计画（TSA PreCheck），可让旅客由指定通道进入安检程序，受检时不需脱去鞋子、腰带、外套，或将笔电及液体类取出，加快安检速度并节省排队的时间。

长期以来，机场安检耗时又麻烦是旅客最常抱怨的痛点之一。运输部长达菲（Sean Duffy）今年4月在社群媒体上公开询问民众：「什么样的改革能让旅行更顺畅？」

隔天，达菲表示，很明显，TSA是美国旅客的第一大抱怨来源，这属于国土安全部的职权。他将与诺姆讨论这件事。