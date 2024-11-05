美国总统大选之际 北韩连射多枚短程弹道飞弹

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（法新社5日电） 南韩军方表示，北韩今天清晨发射多枚短程弹道飞弹。

南韩合同参谋本部（Joint Chiefs of Staff）表示，今天上午7时30分左右，侦测到「数枚短程弹道飞弹」发射至朝鲜半岛东部海域。

这是北韩近几天内第2度发射飞弹，时值美国即将投票选出新任总统之前。

南韩合同参谋本部表示，「为了准备面对更多飞弹的发射，我们的军队加强了监视和警戒」，同时正与日本和美国分享资讯。

拥有核武的北韩10月31日试射了据称是其最先进、最强大的固体燃料洲际弹道飞弹（ICBM）。

面对北韩发射洲际弹道飞弹，南韩、日本与美国3日举行了一场重型轰炸机参与的联合空中演习。

北韩领导人金正恩胞妹暨主要发言人金与正，称上述演习「以行动说明敌人对我们共和国最具敌意且危险的侵略本质」。

金与正在北韩中央通信社（KCNA）今天刊出的声明中指出，上述演习「完全证明我们选择并实现的建设核武路线的有效性且急迫性」。 金与正警告，任何「朝鲜半岛和当地对手之间力量平衡遭到破坏，均意味着一场战争」。

专家表示，北韩进行的一连串武器试验可能是为转移其向俄罗斯部署军队的注意力，或者是为在美国大选前提升自己的重要性。