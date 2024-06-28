美国总统大选辩论唇枪舌剑 5大看点一次掌握

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（法新社亚特兰大27日电） 美国总统拜登和前总统川普今天进行总统大选首场电视辩论，吸引数以百万计民众观看，但他们的表现似乎让民众产生更多疑问而非获得解答。法新社以下整理本次辩论5大看点。

●民主党人惊觉不妙

根据拜登（Joe Biden）的竞选团队说法，他经医生诊断确认感冒。现年81岁的拜登在台上说话多次结巴、声音沙哑，更错失重要时机以强力和条理分明的论述反击川普（Donald Trump）。

虽然这位民主党老将在辩论中的表现偶尔出现亮点，但大多数时刻显得黯淡无光。

维吉尼亚大学（University of Virginia）政治科学教授萨巴托（Larry Sabato）告诉法新社：「这完全是一场灾难。」

●川普表现更克制

比起拜登，川普可能更令观众跌破眼镜。他虽如往常发表强势的政治言论，但却表现出更加克制、更有修养的一面。

例如，拜登在辩论中指责川普于2021年初「怂恿」支持者闯入国会山庄时，川普基本上保持沉默、低头或摇头，等到他发言时才炮火全开。

美国罗格斯大学伊格尔顿民调机构（Rutgers Eagleton Center for Public Interest Polling）主任柯宁（Ashley Koning）告诉法新社：「川普采取以他而言稍显克制和具权威性的举止，掩盖了他在辩论中捏造的一些谎话，并有助他在经济和边境等民调上首要议题方面吸引中间选民。」

●人身攻击

拜登与川普开始辩论前并未握手，无疑显示彼此间没有好感。拜登抨击川普是「被定罪的重罪犯」，川普则语重心长说出「我不认为他（指拜登）知道自己说了些什么」，两人互看不顺眼显而易见。

拜登举出川普的多起诉讼和判决后不屑地说：「你的道德就像流浪猫（alley cat，比喻街妓）一样随便。你是个蠢蛋，是个失败者。」川普则回呛：「他（拜登）做的每件事都是谎言。…他是我们国家史上最糟糕的总统。」

●发言较不混乱，但也较不负责任

2020年上回总统大选时，川普和拜登首次进行辩论，当时场面一团乱，川普粗暴无礼地对待拜登和辩论会主持人。但那种情况今天不复见，因为主办方美国有线电视新闻网（CNN）避免双方比大声的策略奏效。

堪萨斯大学（University of Kansas）大众传播教授罗兰德（Robert Rowland）说：「我认为这次的规则有可能帮到川普，因为这让他不会在拜登回应时吼叫。」

不过，由于CNN主持人未能在辩论期间提供即时的事实查核，使得川普和拜登在移民、犯罪到经济等多项议题上恣意发表具误导性或不实的言论，但拜登的情况较轻。

●选后恐又爆争议？

在辩论进入尾声时，川普对一个关键提问给出意有所指的答覆，令人对选后可能情况感到担忧。

主持人3度询问川普是否会接受总统大选投票结果，川普才终于正面回答说：「如果这是一场公平、合法且没问题的选举，（我）绝对（会接受）。」

不过川普也立刻接着重申他指称2020年总统大选有舞弊或遭到干预的说法，表示当时的选举「诈欺和其他一切太荒谬」。但他的说法并无事实根据。