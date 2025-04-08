美国总统川普11日将进行年度体检

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天表示，他11日将在华盛顿附近的一家军事医院接受「早已排定的年度体检」。

川普在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我觉得自己好得不得了，但尽管如此，这些事情还是得完成！」

78岁的川普爱打高尔夫，而且不菸不酒，但众所皆知他爱吃速食，还出了名地喜欢吃全熟牛排。

他先前在华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center）所做的身体检查，曾引发外界对他具体健康数据与结果透明度的质疑。

他在2018年第一个任期所做的体检建议，川普应设法减重10到15磅（约4.5到6.8公斤），但整体而言他「非常健康」。

他的医师说，并未检查出有「任何认知问题」的迹象，只要搭配更健康的饮食，他可以「活到200岁」。

一年后的检查发现，190公分高的川普体重达110公斤，比上任前不久增加了约3.1公斤，使他严格来说属于肥胖。据称他当时有服药治疗高胆固醇。

他2020年告诉福斯新闻（Fox News），他在一项重覆说出「人、女人、男人、相机、电视」5个词汇的认知能力测验中表现优异。

在川普2015年竞选总统期间，他的医师伯恩斯坦（Harold Bornstein）曾公开一封说明信，称川普的血压维持得很好，如果当选，「我可以明确地说，他将会是有史以来最健康的总统」。

伯恩斯坦之后对美国有线电视新闻网（CNN）表示：「整封信都是由川普本人口述。我没写那封信。」