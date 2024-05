美国总统自由奖章 裴洛西杨紫琼上榜

(法新社华盛顿3日电) 美国总统拜登今天将颁发美国平民最高荣誉「总统自由奖章」给19人,包括奥斯卡影后杨紫琼和联邦众议院前议长裴洛西。在总统大选年端出的名单政治味浓厚,有不少民主党老将。

法新社报导,今天将在白宫举行的典礼上,美国前副总统高尔(Al Gore)、前国务卿凯瑞(John Kerry)和纽约市前市长彭博(Michael Bloomberg)等人将获颁「总统自由奖章」(Presidential Medal of Freedom)。

现年81岁的拜登(Joe Biden)将亲自出席典礼颁奖。争取连任的拜登将在11月总统大选与共和党籍前总统川普(Donald Trump)再次对决,正面临一场硬仗。

美国总统自由奖章表扬的对象,是「曾为美国的繁荣、价值观、安全或世界和平做出模范贡献,或是有其他重大的社会、公共或私人事迹」。

白宫明白指出,现为气候运动人士的高尔当年为了美国「的团结,尽管(参选的)总统选举结果出现争议,仍予以接受」。

高尔是美国前总统柯林顿(Bill Clinton)的副手,他在2000年总统大选以些微差距输给对手小布希(George W. Bush)。

川普至今仍对自己在2020年总统大选输给拜登有异议。他当时的质疑曾导致支持者在2021年1月6日袭击美国国会大厦。

现年84岁的裴洛西(Nancy Pelosi)曾针对这场攻击在众院带头对川普发动弹劾。今天发布的褒扬状形容她是「民主的坚实捍卫者」。

现年61岁的马来西亚女演员杨紫琼去年凭藉在电影「妈的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中的演出,成为奥斯卡奖史上首位亚裔影后。

白宫在声明中表示,杨紫琼「不断打破刻板印象,丰富了美国文化」。