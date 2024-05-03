美国总统自由奖章 裴洛西杨紫琼上榜

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统拜登今天将颁发美国平民最高荣誉「总统自由奖章」给19人，包括奥斯卡影后杨紫琼和联邦众议院前议长裴洛西。在总统大选年端出的名单政治味浓厚，有不少民主党老将。

法新社报导，今天将在白宫举行的典礼上，美国前副总统高尔（Al Gore）、前国务卿凯瑞（John Kerry）和纽约市前市长彭博（Michael Bloomberg）等人将获颁「总统自由奖章」（Presidential Medal of Freedom）。

现年81岁的拜登（Joe Biden）将亲自出席典礼颁奖。争取连任的拜登将在11月总统大选与共和党籍前总统川普（Donald Trump）再次对决，正面临一场硬仗。

美国总统自由奖章表扬的对象，是「曾为美国的繁荣、价值观、安全或世界和平做出模范贡献，或是有其他重大的社会、公共或私人事迹」。

白宫明白指出，现为气候运动人士的高尔当年为了美国「的团结，尽管（参选的）总统选举结果出现争议，仍予以接受」。

高尔是美国前总统柯林顿（Bill Clinton）的副手，他在2000年总统大选以些微差距输给对手小布希（George W. Bush）。

川普至今仍对自己在2020年总统大选输给拜登有异议。他当时的质疑曾导致支持者在2021年1月6日袭击美国国会大厦。

现年84岁的裴洛西（Nancy Pelosi）曾针对这场攻击在众院带头对川普发动弹劾。今天发布的褒扬状形容她是「民主的坚实捍卫者」。

现年61岁的马来西亚女演员杨紫琼去年凭藉在电影「妈的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中的演出，成为奥斯卡奖史上首位亚裔影后。

白宫在声明中表示，杨紫琼「不断打破刻板印象，丰富了美国文化」。