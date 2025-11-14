美国施压联合国安理会采纳川普加萨和平计画

（法新社纽约13日电） 美国今天呼吁联合国安理会（UNSC）团结一致，支持华府旨在强化总统川普（Donald Trump）加萨和平计画的决议草案，并警告若不采取行动，巴勒斯坦人可能面临「严重」后果。

美国驻联合国代表团（US Mission to the UN）发言人在声明中表示：「针对这项决议积极进行磋商之际，任何企图破坏团结的行为，都将对加萨走廊的巴勒斯坦人造成严重、具体且本来可以完全避免的后果。」

这名发言人强调：「停火（协议）仍然脆弱，我们呼吁安理会团结一致，推进目前迫切需要的和平」，并形容这是「为中东长久和平铺路的历史性一刻」。

上周美方官员已在安理会内展开协商，推动一项跟进以色列与哈玛斯交战逾2年后停火、支持川普方案的决议草案。

法新社最新取得的第三版决议草案内容指出「乐见和平委员会成立」，这是加萨走廊（Gaza Strip）的过渡治理机构，理论上将由川普担任委员会主席，任期持续至2027年底。

该草案授权联合国会员国组建一支临时国际稳定部队（ISF），并与以色列、埃及和新训练的巴勒斯坦警察合作，共同协助确保边境安全及推动加萨走廊非军事化。

ISF也将负责「永久解除非国家武装团体的武器」，保障平民人身安全并确保人道援助走廊畅通无阻。有别于先前版本，最新版草案还提到巴勒斯坦未来建国的可能性。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天表示，他对这份决议草案获通过抱持乐观态度。

尽管安理会成员原则上多数支持设立和平委员会，但外交人士告诉法新社，部分问题仍存讨论空间。这些疑虑包含草案未提及安理会监督机制、巴勒斯坦自治政府未来角色以及ISF任务细节等。