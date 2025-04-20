美国最高法院插手 阻止川普驱逐委内瑞拉移民

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（法新社华盛顿19日电） 美国最高法院今晚戏剧性介入，阻止总统川普前所未见地动用一项冷门法律，试图在未经正当程序下将委内瑞拉移民驱逐出境。美国民权联盟对最高法院的裁决表示赞赏。

这项紧急裁决指出，在9位大法官中，有两位最保守的法官对裁决持反对意见。

这项命令暂时禁止政府依据1798年颁布的「外国敌人法」（Alien Enemies Act）继续驱逐移民，该法律上一次被使用是在第二次世界大战期间，用于拘禁日裔美国公民。

川普上个月援引该法律，将委内瑞拉移民遣送至萨尔瓦多一座恶名昭彰的监狱，该处关押数以千计当地帮派分子。

美国最高法院做出此裁决，是因为政府昨晚即将再度引用该法驱逐数十名委内瑞拉人，这意味他们将在几乎没有机会听证或为自己辩护的情况下被驱逐。

美国最高法院表示：「政府遵照指示，除非另有命令，否则不得将任何假定拘留群体的成员驱逐出美国。」

川普将简化驱逐程序和将人拘留于萨尔瓦多的行动合理化，坚称他正在打击美国政府认定为恐怖分子的暴力委内瑞拉犯罪帮派。

但这项政策引发反对派关切，认为川普无视美国宪法，意图扩大权力。

值此之际，政府强力打压大型律师事务所、哈佛大学及其他大学，以及主要独立媒体。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）带头设法阻止昨天的驱逐计画，并对最高法院的裁决表示赞赏。

美国民权联盟律师吉赖特（Lee Gelernt）说：「这些人面临着在可怕的外国监狱中度过余生的迫切危险，却连进法庭的机会都没有。」

政府今天向最高法院提交一项动议，主张不应禁止依据「外国敌人法」遣送其认定为恐怖分子的人。

政府还主张，即便被阻止，法院应明确表示，可以依据其他法律进行此类驱逐。