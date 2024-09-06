美国校园枪击案 14岁青少年被控杀害4人

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（法新社华盛顿5日电） 美国乔治亚州调查局今天表示，一名14岁男孩被控在一所高中枪杀4人，他们正对这起最新爆发的枪击暴力事件进行调查。 这名青少年昨天涉嫌杀害乔治亚州阿巴拉契中学的2名同为14岁的同学以及2名老师，面临4项谋杀重罪。 美国有线电视新闻网（CNN）引述未透露姓名的消息人士的话报导，枪击事件使用的是一把AR-15式突击步枪，来自这名少年的父亲为他购买的节日礼物。 乔治亚州调查局表示，嫌疑人将作为成年人受到起诉。据称，这名青少年将于明天出庭，预计将面临更多的额外指控。

乔治亚州调查局在X（前「推特」Twitter）上发文指出：「对阿巴拉契中学枪击事件的调查仍在积极进行。」 乔治亚州调查局指出，「这项非常复杂的调查已进入第2天，案件完整性至关重要。」4名受害者将于今天验尸。 美国校园枪击事件屡见不鲜。美国的枪枝数量超过人口，而且购买威力强大的军用步枪，规定也很宽松。 近几个月来，大规模枪击事件（尤其是未成年人枪击事件），其中家长的责任问题越来越受到人们注意。

民调显示，大多数选民赞成对枪枝使用和购买进行更为严格管制，但强大的枪枝所有权游说团体反对增添额外限制，立法者也一再没有采取行动。