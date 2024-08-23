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美国民主党全代会力邀网红 吸引年轻选票

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（法新社芝加哥23日电） 民主党总统候选人、美国副总统贺锦丽的竞选团队邀请网红出席本周举办的民主党全国代表大会（DNC），希望能藉由网红影响力催票，在11月打败共和党总统候选人川普。

Instagram和TikTok网红在民主党全代会受到热情款待，包括免费酒水、游艇派对、VIP所有权限和其他并未提供给传统媒体的特殊待遇。这场举办在芝加哥政治集会，更像是一场庆典。

在各大社群平台共有630万追随者的萨莫拉（Benjamin Zamora）说：「人们必须意识到这些创作者之中，很多人拥有比CNN、纽约时报（The New York Times）、环球电视台（Univision）、世界电视台（Telemundo）、美国广播公司（ABC）等更多的受众。」萨莫拉曾是记者，离开新闻业后成为网红。

他在芝加哥联合中心（United Center）发表上述言论。现场预留许多房间，为网红供应多种酒水和顶级肋排三明治。

社群网红与主流媒体所获待遇相去甚远，但萨莫拉认为如此差异是合理的。他表示：「民主党全代会将内容创作者视为盟友，而媒体却不是。」

作为开拓贺锦丽选民基础的部分策略，超过200名网红认可这是本次大会的新进展。

手持相机、灯光和麦克风的网红们，比众多媒体团队能更自由地在会场内移动，并在蓝色地毯上预留了采访区域。

传统媒体的保留区域则设在体育馆外，除了水、强力空调和无线网路外，几乎没有奢侈品。

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