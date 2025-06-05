美国禁发签证给哈佛外籍新生 校方回应了

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（法新社华盛顿/纽约4日电） 美国总统川普今天宣布，禁止核发签证给准备到哈佛大学就读的外籍生。哈佛大学指出，这道命令禁止该校接收外籍新生6个月是「报复行为」。

哈佛大学（Harvard University）发言人表示：「这是政府再度采取的非法报复性行为，侵犯美国宪法第一修正案赋予哈佛的权利。哈佛将持续保护校方的国际学生。」

川普今晚透过声明表示，「我已决定，有必要限制以在哈佛大学修读课程或参加交流访问计画为唯一或主要目的，而寻求进入美国的外国人。」

川普政府一直与学术界处于对立状态，尤其是知名学府哈佛大学。这所常春藤联盟（Ivy League）成员公开拒绝政府多次提出的要求，即放弃对招生、课程与研究选择的控制权，持续引发川普不满。

川普在公告中表示，他的决策即刻生效，「应适用于」透过学生与交换访客计画（Student and Exchange Visitor Program），「入境或试图入境美国以开始在哈佛大学就读的外籍人士」。

公告补充说道，目前持有各类签证就读哈佛大学的外籍生也将面临审查，有可能面临「签证被撤销」的风险。

川普透过声明宣称，此举是为了保护「国家安全」所采取的必要措施。

他表示：「依我看来，若我国一所学术机构在被要求时，拒绝提供有关其外籍学生涉及不当行为与犯罪行为的充分资讯，那对我国安全构成了不可接受的风险。」

他也指责「哈佛与哈佛校方的附属组织，持续剥夺勤奋的美国人拥有的平等机会」。

声明也宣称，「透过招收过多外籍生进一步缩减美国学生的机会，以进一步加剧哈佛歧视非偏好种族、国籍、共同血统或宗教信仰，不符合美国的利益」。

法新社报导，今天的法令似乎只适用于哈佛大学。

川普政府已经把矛头指向留学生，国务卿卢比欧（Marco Rubio）矢言将「积极撤销」中国留学生的签证。

哈佛大学5月29日举行毕业典礼的当天，一名美国联邦法官裁决延长临时禁令，以阻止川普政府立即撤销哈佛招收国际学生的能力。